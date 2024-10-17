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Общество «Кожа как пергаментная бумага». Жена Семака рассказала, почему отказалась от веганства

«Кожа как пергаментная бумага». Жена Семака рассказала, почему отказалась от веганства

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1 комментарий

Анна Семак, жена главного тренера футбольного клуба «Зенит» Сергея Семака, призналась, что снова стала есть мясо после семи лет веганства. В своих соцсетях она заявила, что это произошло на фоне повышенного уровня стресса.

«Моих запасов хватило на 7 лет. Было много ограничений и не было времени специально себе готовить, я ела одну траву», написала Семак. «Результат — глубокие дефициты и кожа как пергаментная бумага», заключила она.

В августе Анна Семак вернулась к активному ведению социальных сетей после 2,5 лет молчания. По ее словам, за это время она «радикально изменила свою жизнь», в частности, поменяла айфон на «бессмысленный китайский кирпич».

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Анна Семак Веганство
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Комментарии
1
DEMOMON
8 минут
Так понимаю, развод не за горами? Хе-хе.
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