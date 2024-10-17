«Кожа как пергаментная бумага». Жена Семака рассказала, почему отказалась от веганства

Анна Семак, жена главного тренера футбольного клуба «Зенит» Сергея Семака, призналась, что снова стала есть мясо после семи лет веганства. В своих соцсетях она заявила, что это произошло на фоне повышенного уровня стресса.

«Моих запасов хватило на 7 лет. Было много ограничений и не было времени специально себе готовить, я ела одну траву», написала Семак. «Результат — глубокие дефициты и кожа как пергаментная бумага», заключила она.

В августе Анна Семак вернулась к активному ведению социальных сетей после 2,5 лет молчания. По ее словам, за это время она «радикально изменила свою жизнь», в частности, поменяла айфон на «бессмысленный китайский кирпич».