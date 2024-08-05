Жена Сергея Семака рассказала, где она пропадала 2,5 года

Анна Семак, жена главного тренера футбольного клуба «Зенит» Сергея Семака, сделала эмоциональное заявление после 2,5 лет отсутствия в социальных сетях. В своем посте она сообщила, что в тот вечер, «когда многие прощались с Instagram* на всякий случай», она решила попрощаться с соцсетями по-настоящему, так как её нервная система дала сбой.
Она радикально изменила свою жизнь: поменяла айфон на «бессмысленный китайский кирпич», избавилась от мессенджеров, сменила номер телефона и удалила все фотографии, даже из облака.
«На три месяца уехала из дома, перебравшись (с детьми) в дом у моря (в России). Выздоравливала от соцсетей, учась видеть красоту не через экран смартфона, а глазами», — написала она.
В её жизни произошло много перемен. Она закрыла ресторан, освоила хлебное производство, завела семь лошадей и пошла учиться на сценариста. Символично, что о возвращении она сообщила в день своего 43-го дня рождения: «К этому зрелому возрасту я полюбила все простое и понятное», — пишет Анна.
Медийная популярность оказалась для неё «сложным испытанием».
«Медийная популярность работает просто — если тебя нет в пространстве, ты больше не существуешь. Мне этого и хотелось — спрятаться, залезть под кровать и вылезти после того, как все разойдутся, когда меня окончательно забудут», — подчеркнула Анна Семак.
По ее словам, она вернулась с новыми силами, новыми мыслями и большим желанием принести пользу тем, кто в этом нуждается.
Сергей Семак женат на Анне с 11 сентября 2008 года. Вместе они воспитывают восьмерых детей. Старшие дети — сын Илья и дочь Майя — это дети супругов от первых браков. За период совместной жизни у них родилось пятеро совместных детей и еще одну девочку они удочерили.
*Соцсеть запрещена в России, принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской.