Жена Сергея Семака рассказала, где она пропадала 2,5 года

Анна Семак, жена главного тренера футбольного клуба «Зенит» Сергея Семака, сделала эмоциональное заявление после 2,5 лет отсутствия в социальных сетях. В своем посте она сообщила, что в тот вечер, «когда многие прощались с Instagram* на всякий случай», она решила попрощаться с соцсетями по-настоящему, так как её нервная система дала сбой.



Она радикально изменила свою жизнь: поменяла айфон на «бессмысленный китайский кирпич», избавилась от мессенджеров, сменила номер телефона и удалила все фотографии, даже из облака.

«На три месяца уехала из дома, перебравшись (с детьми) в дом у моря (в России). Выздоравливала от соцсетей, учась видеть красоту не через экран смартфона, а глазами», — написала она.