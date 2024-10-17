«Главное, чтобы не было провалов»: Медведев провел совещание по комплектованию ВС РФ контрактниками

Установленное годовое задание по набору контрактников в Вооруженные силы России по состоянию на середину октября 2024 года выполнено на 78%. Такие данные привел Дмитрий Медведев, заместитель председателя Совбеза и председатель межведомственной комиссии по набору контрактников в армию.

Медведев также отметил, что системных нарушений в учете военнослужащих, заключающих контракт с Минобороны России, выявлено не было.

«Темпы в общем и целом достаточно приличные, самое главное, чтобы не было провалов», сказал Медведев.

Указ о создании комиссии по набору контрактников в ВС РФ подписал президент России Владимир Путин.

Ранее Дмитрий Медведев заявлял, что в нынешнем году контракты с российской армией заключили около 190 тысяч человек, а сам набор продолжится «до полной и окончательной победы над врагом».