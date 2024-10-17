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Власть Общество «Главное, чтобы не было провалов»: Медведев провел совещание по комплектованию ВС РФ контрактниками

«Главное, чтобы не было провалов»: Медведев провел совещание по комплектованию ВС РФ контрактниками

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10 комментариев

Установленное годовое задание по набору контрактников в Вооруженные силы России по состоянию на середину октября 2024 года выполнено на 78%. Такие данные привел Дмитрий Медведев, заместитель председателя Совбеза и председатель межведомственной комиссии по набору контрактников в армию.

Медведев также отметил, что системных нарушений в учете военнослужащих, заключающих контракт с Минобороны России, выявлено не было.

«Темпы в общем и целом достаточно приличные, самое главное, чтобы не было провалов», сказал Медведев.

Указ о создании комиссии по набору контрактников в ВС РФ подписал президент России Владимир Путин.

Ранее Дмитрий Медведев заявлял, что в нынешнем году контракты с российской армией заключили около 190 тысяч человек, а сам набор продолжится «до полной и окончательной победы над врагом».

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ПО ТЕМЕ
Дмитрий Медведев Набор контрактников ВС РФ Минобороны России Комиссия по набору
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Комментарии
10
VKuser15335355
34 минуты
Сейчас табор из В. Осельков подъедет и будет норм.
-4*
35 минут
Провалов в памяти от алкоголя?!
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