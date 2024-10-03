Медведев: набор контрактников на СВО продолжится до полной и окончательной победы над врагом

Работа по набору контрактников на специальную военную операцию продолжится до достижения Россией полной и окончательной победы над врагом. Об этом 3 октября заявил заместитель председателя Совбеза Дмитрий Медведев.

При этом зампред Совбеза отметил, что зачисление на контракт является единственной формой участия россиян в спецоперации.

«Работой с будущими военнослужащими-контрактниками занимаются во всех регионах и муниципалитетах нашей страны», — написал он.

Медведев также сообщил, что Комиссия по комплектованию ВС РФ контрактниками, созданная Путиным, приступила к работе. Указ о формировании межведомственной комиссии в составе Совета безопасности президент России подписал 20 сентября.

На комиссию возложены функции координации органов государственной власти по отбору граждан на службу по контракту, по оценке хода комплектования ВС и мер по их привлечению, рассмотрению предложений по материальному стимулированию военнослужащих и соцзащите их семей. Ее председателем назначили Медведева, а его заместителем — министра обороны РФ Андрея Белоусова.