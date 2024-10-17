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Политика Депутаты Татарстана доработали законопроект о наказании уехавших россиян и предложили арестовывать их имущество

Депутаты Татарстана доработали законопроект о наказании уехавших россиян и предложили арестовывать их имущество

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1 комментарий

Группа депутатов от Республики Татарстан внесла в Госдуму доработанный законопроект о наказании уехавших россиян, если за границей они ведут публичную деятельность «против интересов РФ». Документ опубликован на сайте ГД 17 октября.

В пояснительный записке отмечается, что в ходе СВО фиксируются случаи «публичных действий, направленных против основ конституционного строя, государственной и общественной безопасности Российской Федерации».

Изменения в правовом поле необходимы, отмечают депутаты, поскольку текущее законодательство не позволяет применять «меры профилактики» к указанным лицам и привлекать их к административной ответственности. Кроме того, следует из документа, зачастую эта противоправная деятельность служит поводом лишь для включения граждан в реестр иноагентов.

Депутаты от Татарстана предлагают распространить часть 3 статьи 1.8 КоАП РФ на все случаи совершения за рубежом административных правонарушений, идущих вразрез с интересами России. В отдельных случаях возможен арест имущества, отмечается в записке.

Законопроект доработали председатель Госсовета Татарстана Фарид Мухаметшин и депутат Госдумы Айрат Фаррахов.

Впервые о внесении изменений в указанную статью КоАП задумались в октябре прошлого года, а внесли документ в ГД уже в этом августе. Сегодня привлекать к ответственности россиян за границей могут за участие в нежелательных организациях или за участие в сделках с имуществом, полученным преступным путем. Поправками предлагается ввести ответственность за призывы к нарушению территориальной целостности РФ, возбуждению ненависти, призывы к введению санкций, оскорбление главы государства и злоупотребление свободой массовой информации.

Первоначальная версия законопроекта была отправлена на доработку. Обновленный документ опубликован 17 октября 2024 года.

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Комментарии
2
282260573
1 минута
- Да что тут предлагать?.. А то пишут, пишут… Конгресс, немцы какие-то… Голова пухнет. Взять все, да и поделить… - Так я и думал, — воскликнул Филипп Филиппович, шлепнув ладонью по скатерти, — именно так и полагал.
azatoth
5 минут
Татарстан не супергут ((((
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