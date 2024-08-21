Привлекать к ответственности по шести статьям. Кабмин поддержал закон об удаленных штрафах релокантам

В правительстве РФ поддержали законодательную инициативу о расширении административных статей, за которые могут привлечь к ответственности уехавших из страны россиян. Об этом 21 августа сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на проект отзыва Кабмина.



Проект предполагает расширить статью 1.8 КоАП («Действие законодательства об административных правонарушениях в пространстве»). На сегодняшний день по закону россиян, находящихся за границей, могут привлечь только по двум статьям КоАП. Речь идет о статье 15.27.3 («Совершение в интересах юридического лица сделок или финансовых операций с имуществом, полученным преступным путем») и статье 20.33 («Участие в деятельности нежелательной организации»). Однако теперь к ответственности предлагают привлекать по статье 20.3.1 («Возбуждение ненависти либо вражды»), статье 20.3.2 («Призыв к нарушению территориальной целостности России»), статье 20.3.3 («Дискредитация армии»), статье 20.3.4 («Призыв к введению санкций»), части 9–11 статьи 13.15 («Злоупотребление свободой массовой информации») и части 3–5 статьи 20.1 («Оскорбление главы государства, чиновников и государственных символов»).

