Привлекать к ответственности по шести статьям. Кабмин поддержал закон об удаленных штрафах релокантам

В правительстве РФ поддержали законодательную инициативу о расширении административных статей, за которые могут привлечь к ответственности уехавших из страны россиян. Об этом 21 августа сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на проект отзыва Кабмина.
Проект предполагает расширить статью 1.8 КоАП («Действие законодательства об административных правонарушениях в пространстве»). На сегодняшний день по закону россиян, находящихся за границей, могут привлечь только по двум статьям КоАП. Речь идет о статье 15.27.3 («Совершение в интересах юридического лица сделок или финансовых операций с имуществом, полученным преступным путем») и статье 20.33 («Участие в деятельности нежелательной организации»). Однако теперь к ответственности предлагают привлекать по статье 20.3.1 («Возбуждение ненависти либо вражды»), статье 20.3.2 («Призыв к нарушению территориальной целостности России»), статье 20.3.3 («Дискредитация армии»), статье 20.3.4 («Призыв к введению санкций»), части 9–11 статьи 13.15 («Злоупотребление свободой массовой информации») и части 3–5 статьи 20.1 («Оскорбление главы государства, чиновников и государственных символов»).
В правительстве посчитали, что принятие проекта может повысить «уровень защищенности интересов общества и государства». Однако как вести производство по административным делам и оповещать релокантов — пока не уточняется.
Законопроект разработал Госсовет Татарстана и депутат Госдумы от фракции «Единая Россия» Айрат Фаррахов в октябре прошлого года.
«Имеются яркие примеры… что на территориях иностранных государств различными общественными лидерами и активистами осуществляется деятельность, направленная против интересов РФ», — сказано в пояснительной записке к инициативе.
В начале августа в Госдуму внесли законопроект, позволяющий привлекать к ответственности граждан, совершивших преступление в России и скрывшихся за рубежом. Инициатива предлагает передавать другой стране материалы дела россиян независимо от стадии судопроизводства (досудебной или судебной) и от места совершения преступления (в России или за ее пределами).