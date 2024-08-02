В Госдуме предложили наказывать граждан, скрывшихся за рубежом после преступлений в России

В пятницу, 2 августа, в Госдуму внесли законопроект, позволяющий привлекать к ответственности граждан, совершивших преступление в России и скрывшихся за рубежом. Как рассказал один из авторов инициативы, депутат Госдумы и председатель Комитета по безопасности и противодействию коррупции Василий Пискарев в своем telegram-канале, норма позволит наказывать россиян, уехавших из страны, где бы они ни находились.

Сейчас Генеральная прокуратура России может передать другой стране материалы для привлечения к ответственности иностранных граждан. Законопроект же предлагает передавать дела россиян независимо от стадии судопроизводства (досудебной или судебной) и от места совершения преступления (в России или за ее пределами), сообщается в пояснительной записке.