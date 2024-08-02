    Сейчас

    +23˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    +23˚C

    Пасмурно, Дождь

    Ощущается как 24

    1 м/с, сев

    752мм

    59%

    Подробнее

    Пробки

    6/10

    usd85.78eur92.85

    В Госдуме предложили наказывать граждан, скрывшихся за рубежом после преступлений в России

    1271
    8 комментариев

    В пятницу, 2 августа, в Госдуму внесли законопроект, позволяющий привлекать к ответственности граждан, совершивших преступление в России и скрывшихся за рубежом. Как рассказал один из авторов инициативы, депутат Госдумы и председатель Комитета по безопасности и противодействию коррупции Василий Пискарев в своем telegram-канале, норма позволит наказывать россиян, уехавших из страны, где бы они ни находились.

    Сейчас Генеральная прокуратура России может передать другой стране материалы для привлечения к ответственности иностранных граждан. Законопроект же предлагает передавать дела россиян независимо от стадии судопроизводства (досудебной или судебной) и от места совершения преступления (в России или за ее пределами), сообщается в пояснительной записке.

    «Принятие законопроекта должно способствовать реализации такого основополагающего принципа уголовного судопроизводства, как неотвратимость наказания, в том числе и в отношении лиц, скрывающихся от правосудия за пределами России», — написал Пискарев.

    Больше новостей в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

    По теме

    Законопроект
    ЛАЙК2
    СМЕХ8
    УДИВЛЕНИЕ0
    ГНЕВ3
    ПЕЧАЛЬ0

    Комментарии 8

    читать все комментариидобавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях
    ВКонтактеТелеграмДзен

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    8
    close