Лидеры стран Евросоюза заслушают «план победы» Зеленского

Президент Украины Владимир Зеленский представит «план победы» перед лидерами стран — участниц Евросоюза на саммите ЕС в Брюсселе 17–18 октября. Об этом заявил глава Евросовета Шарль Мишель, пишет 16 октября РИА Новости.

По словам Мишеля, «Украина будет в центре дискуссий». Кроме «плана победы» участники саммита обсудят «следующие шаги по достижению консенсуса», добавил глава Евросовета.

В среду, 16 октября, Владимир Зеленский публично представил свой «план победы». Документ включает в себя вступление Украины в НАТО до завершения конфликта, проведение точечных операций и удары вглубь российских территорий. Глава государства также предлагает разместить «комплексный неядерный стратегический пакет сдерживания» на украинской территории.

Также на саммите стран-участниц ЕС обсудят продолжение финансирования Украины и использование для этого доходов от замороженных активов РФ. К концу года Евросоюз может предоставить 45 млрд евро Киеву для «поддержки нужд» страны, добавил Мишель. Кроме того, лидеры ЕС обсудят поддержку украинской энергетики этой зимой.