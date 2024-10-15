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Общество От «Чащи» до «Чернобыля». Соглашение о ремонте дорог к садоводствам Ленобласти продлевают на 2 года, ищите свое

От «Чащи» до «Чернобыля». Соглашение о ремонте дорог к садоводствам Ленобласти продлевают на 2 года, ищите свое

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7 комментариев

Петербург и Ленобласть намерены продлить соглашение, по которому регионы совместно ремонтируют дороги к садоводствам. Денег выделяют больше, список адресов сильно растет.

Проект допсоглашения к документу опубликован 15 октября. Если сейчас он рассчитан на 2023–2024 годы, то теперь будет распространяться до 2027 года включительно. Сумма расходов растет с 1,308 млрд до 2,808 млрд. Предполагалось, что в следующем году программу закроют на 375 млн рублей, однако теперь прописано, что в 2025–2027 годах сумма составит 625 млн ежегодно. Из них по 500 млн будет выделять Петербург и по 125 млн — Ленинградская область.

В действующем варианте соглашения значатся 85 адресов. В проекте изменений — уже 111. К примеру, в 2023 году начинали с дороги к садоводческому массиву «Чаща», а в 2027-м будут заканчивать дорогами к СНТ «Союз-Чернобыль», «Кошкино» и «Перевоз». Полный список — ниже.

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«Фонтанка» рассказывала об этом соглашении между регионами, по которому решено отремонтировать дороги к садоводствам Ленобласти, где есть дома у большого числа петербуржцев.

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Комментарии
7
Butleger
1 час
У нас отлично сделали дорогу от поворота из Чащи до Кремено. Действительно, работает программа. Правда, теперь, вусмерть убили дорогу в самой Чаще, прямо в ноль...(((
Slavenin
51 минута
Ладно в списке есть ,подождём еще пару лет.
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