От «Чащи» до «Чернобыля». Соглашение о ремонте дорог к садоводствам Ленобласти продлевают на 2 года, ищите свое

Петербург и Ленобласть намерены продлить соглашение, по которому регионы совместно ремонтируют дороги к садоводствам. Денег выделяют больше, список адресов сильно растет.



Проект допсоглашения к документу опубликован 15 октября. Если сейчас он рассчитан на 2023–2024 годы, то теперь будет распространяться до 2027 года включительно. Сумма расходов растет с 1,308 млрд до 2,808 млрд. Предполагалось, что в следующем году программу закроют на 375 млн рублей, однако теперь прописано, что в 2025–2027 годах сумма составит 625 млн ежегодно. Из них по 500 млн будет выделять Петербург и по 125 млн — Ленинградская область.



В действующем варианте соглашения значатся 85 адресов. В проекте изменений — уже 111. К примеру, в 2023 году начинали с дороги к садоводческому массиву «Чаща», а в 2027-м будут заканчивать дорогами к СНТ «Союз-Чернобыль», «Кошкино» и «Перевоз». Полный список — ниже.