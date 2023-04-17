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    В первую программу совместного ремонта «дачных» дорог Ленобласти вошли 6 населенных пунктов. Найдите свое садоводство

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    В первую программу ремонта дорог, ведущих в садоводства Ленобласти, вошли шесть трасс. Они относятся к крупным жилмассивам.

    Как сообщает правительство Ленобласти, три трассы региональные: Чаща — Кремено в Гатчинском районе (6 километров), Ящера — Дивенская — Кузнецово в Лужском (5 километров от Красного Маяка в сторону Дивенской) и подъезд к деревне Захожье в Тосненском (5 километров). Их будет ремонтировать «Ленавтодор». Еще три – муниципальные: подъезд к деревне Славянка в Кировском районе, въезд в «Красницы» в Гатчинском и дорога Выборгское шоссе — Пасторское озеро во Всеволожском районе. Обязанность по их ремонту ложится на местные администрации. Все работы должны быть выполнены до конца лета.

    Это первая программа в рамках соглашения которое в конце прошлого года подписали город и Ленобласть. По нему, будут отремонтированы 85 дорог к садоводствам. Общий объем финансирования составляет 1,3 млрд рублей, Петербург из них берет на себя миллиард. «Фонтанка» писала о подготовке соглашения еще летом 2022 года, полный список дорог под ремонт можно посмотреть по ссылке.

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    Ремонт дорог
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