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    Петербург и Ленобласть отремонтируют сотню дорог к садоводствам. Посмотрите, какие именно

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    Правительство Петербурга подготовило проект соглашения с Ленинградской областью о том, что поучаствует деньгами в ремонте дорог к садоводствам. Общими усилиями регионы проведут работы на 1,3 млрд рублей.

    Фото: Анатолий Жданов/«Коммерсантъ»
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    По данным «Фонтанки», в проекте соглашения говорится, что субсидия из бюджета Петербурга в адрес бюджета Ленобласти составит 400 млн рублей в 2023 году, 346 млн в 2024-м и 300 млн в 2025 году. Сама область в эти же годы потратит 100 млн, 87 млн и 75 млн рублей соответственно.

    Список адресов, на которые пойдут эти средства, также установлен в проекте, он насчитывает 85 названий. Найдите там свое садоводство.

    ПереченьСкачать документ Adobe Acrobat (PDF)



    Ранее депутаты Законодательного собрания Ленобласти ратифицировали обращение к губернатору Петербурга. Они просили город выделять ежегодно на ремонт дорог к садоводствам по миллиарду рублей. Вопрос софинансирования поднимается не первый год, обсуждаемая доля Петербурга в ходе переговоров колебалась от 50% до 90%.

    Фото: Анатолий Жданов/«Коммерсантъ»

    Всего на территории региона зарегистировано 3316 садоводств, включающих 520 тысяч земельных участков. На них ведут деятельность 1,5 миллиона человек, большая часть которых, 1 млн 140 тысяч человек, это жители Санкт-Петербурга.

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