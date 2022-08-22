Петербург и Ленобласть отремонтируют сотню дорог к садоводствам. Посмотрите, какие именно

Правительство Петербурга подготовило проект соглашения с Ленинградской областью о том, что поучаствует деньгами в ремонте дорог к садоводствам. Общими усилиями регионы проведут работы на 1,3 млрд рублей.
По данным «Фонтанки», в проекте соглашения говорится, что субсидия из бюджета Петербурга в адрес бюджета Ленобласти составит 400 млн рублей в 2023 году, 346 млн в 2024-м и 300 млн в 2025 году. Сама область в эти же годы потратит 100 млн, 87 млн и 75 млн рублей соответственно.
Список адресов, на которые пойдут эти средства, также установлен в проекте, он насчитывает 85 названий. Найдите там свое садоводство.
Ранее депутаты Законодательного собрания Ленобласти ратифицировали обращение к губернатору Петербурга. Они просили город выделять ежегодно на ремонт дорог к садоводствам по миллиарду рублей. Вопрос софинансирования поднимается не первый год, обсуждаемая доля Петербурга в ходе переговоров колебалась от 50% до 90%.