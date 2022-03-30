Депутаты из Ленобласти просят у Беглова ежегодно по 1 млрд рублей на ремонт дорог

Как сообщает 30 марта портал 47news, народные избранники из Ленобласти подсчитали, что городской бюджет должен ежегодно выделять региону по 1 млрд рублей. Обоснование — «по опыту Москвы и Московской области».

Депутаты Законодательного собрания Ленобласти ратифицировали обращение от имени регионального парламента к губернатору Петербурга Александру Беглову. В нем они просят городского градоначальника присоединиться к финансированию ремонта автодорог, примыкающих к территории садоводств и огородничеств.

Кроме того, депутаты областного ЗакСа пишут, что в декабре 2019 года соответствующий проект соглашения уже был направлен в адрес управления по развитию садоводства и огородничества администрации Петербурга. В ответ из комитета финансов пришло предложение о софинансировании указанных мероприятий в размере 50%.



В конце прошлого года губернатор Ленобласти Александр Дрозденко направлял в адрес Александра Беглова просьбу рассмотреть возможность софинансирования ремонта подъездных дорог в размере не менее 90%. Однако до сих пор решение по вопросу не принято, что, как считают областные парламентарии, «приводит к дальнейшему ухудшению состояния подъездных автомобильных дорог к территориям садоводств, нарушению качества жизни населения и созданию угрозы для их жизни и здоровья».



Депутаты Ленобласти подсчитали, что в общей сложности на территории региона зарегистрировано 3 316 садоводств, включающих 520 тысяч земельных участков. На них ведут деятельность 1,5 млн человек, большая часть которых — 1 млн 140 тысяч человек — это жители Петербурга.

