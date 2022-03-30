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Депутаты из Ленобласти просят у Беглова ежегодно по 1 млрд рублей на ремонт дорог

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Депутаты Законодательного собрания Ленобласти ратифицировали обращение от имени регионального парламента к губернатору Петербурга Александру Беглову. В нем они просят городского градоначальника присоединиться к финансированию ремонта автодорог, примыкающих к территории садоводств и огородничеств.

Как сообщает 30 марта портал 47news, народные избранники из Ленобласти подсчитали, что городской бюджет должен ежегодно выделять региону по 1 млрд рублей. Обоснование — «по опыту Москвы и Московской области».

Кроме того, депутаты областного ЗакСа пишут, что в декабре 2019 года соответствующий проект соглашения уже был направлен в адрес управления по развитию садоводства и огородничества администрации Петербурга. В ответ из комитета финансов пришло предложение о софинансировании указанных мероприятий в размере 50%.

В конце прошлого года губернатор Ленобласти Александр Дрозденко направлял в адрес Александра Беглова просьбу рассмотреть возможность софинансирования ремонта подъездных дорог в размере не менее 90%. Однако до сих пор решение по вопросу не принято, что, как считают областные парламентарии, «приводит к дальнейшему ухудшению состояния подъездных автомобильных дорог к территориям садоводств, нарушению качества жизни населения и созданию угрозы для их жизни и здоровья».

Депутаты Ленобласти подсчитали, что в общей сложности на территории региона зарегистрировано 3 316 садоводств, включающих 520 тысяч земельных участков. На них ведут деятельность 1,5 млн человек, большая часть которых — 1 млн 140 тысяч человек — это жители Петербурга.

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Комментарии (3)

dedmoroz_5e4d8827384c2
Ого! (с)
07A
Отличная идея, а тем кто ежедневно приезжает на работу из области в СПб увеличить плату за проезд. На дорогах поставить автоматические заграждения, заплатил-проехал. Средства- на ремонт городской инфраструктуры!
allyouneedislove
вспомнил сцену с чайками из фильма "В поисках Немо" - где куча чаек с одной фразой "дай, дай, дай.... " =))))
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