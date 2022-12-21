Петербург поможет Ленобласти отремонтировать дороги к садоводствам. На эти цели город выделит региону-соседу субсидию — более миллиарда рублей на следующие три года. Соответствующий законопроект Заксобрание приняло в первом чтении на заседании 21 декабря.

Общий размер субсидии по соглашению между Петербургом и областью, составляет 1 млрд 46 млн рублей. Из этой суммы в 2023 году будет выделено 400 млн рублей, 346,1 млн — в 2024 году и 300 млн рублей — в 2025 году.

Всего планируется отремонтировать 85 дорог, из них 21 дорога регионального значения и 64 дороги — местного значения.