Ищем лучшие местные товары и услуги. Предлагайте свои варианты!

В этой номинации мы предлагаем назвать компании, созданные и развивающиеся в Санкт-Петербурге и Ленинградской области, продукция или услуги которых заслужили самую высокую оценку потребителей. Выдвинуть номинанта можно прямо сейчас — для этого нужно зайти на сайт премии «Фонтанка.ру — Признание и Влияние», авторизоваться и напечатать своими руками название компании, которую вы считаете достойной награды.

Маленькая или большая компания, производство молока или турбин, строительная компания, возводящая сотни тысяч квадратных метров, или небольшая пекарня, в которую ходят по утрам все жильцы местного квартала, — любое предприятие или компания достойны стать кандидатами на победу, если отвечают условиям номинации. Первое — они созданы и работают в Петербурге или Ленинградской области. Второе — их продукция или бренд узнаваемы и любимы. Чем больше раз назовут компанию, тем больше шансов выйти на следующий этап. Мы определим ТОП-10 самых упоминаемых локальных предприятий и предложим читателям проголосовать за самое лучшее из них. Победителя мы назовем на торжественной церемонии в середине декабря.