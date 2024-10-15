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Ищем лучшие местные товары и услуги. Предлагайте свои варианты!

Специально для тех, кто поддерживает локальные бренды, доверяет местным компаниям и пользуется услугами «только своих» на премии «Фонтанка.ру — Признание и Влияние» — номинация «Сделано в Санкт-Петербурге и Ленинградской области». Предлагайте в номинанты компании, которые всегда рядом!

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В этой номинации мы предлагаем назвать компании, созданные и развивающиеся в Санкт-Петербурге и Ленинградской области, продукция или услуги которых заслужили самую высокую оценку потребителей. Выдвинуть номинанта можно прямо сейчас — для этого нужно зайти на сайт премии «Фонтанка.ру — Признание и Влияние», авторизоваться и напечатать своими руками название компании, которую вы считаете достойной награды.

Маленькая или большая компания, производство молока или турбин, строительная компания, возводящая сотни тысяч квадратных метров, или небольшая пекарня, в которую ходят по утрам все жильцы местного квартала, — любое предприятие или компания достойны стать кандидатами на победу, если отвечают условиям номинации. Первое — они созданы и работают в Петербурге или Ленинградской области. Второе — их продукция или бренд узнаваемы и любимы. Чем больше раз назовут компанию, тем больше шансов выйти на следующий этап. Мы определим ТОП-10 самых упоминаемых локальных предприятий и предложим читателям проголосовать за самое лучшее из них. Победителя мы назовем на торжественной церемонии в середине декабря.

Шестой сезон премии «Фонтанка.ру — Признание и Влияние» стартовал 25 сентября. Первый этап — номинирование — продлится до 5 ноября. В этом году мы предлагаем выдвигать кандидатов на победу по 8 народным номинациям. Следите за новостями премии в специальном разделе на сайте и на сайте премии. Ждем ваших номинантов!

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