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Общество Попытка купить дроны на маркетплейсе привела петербурженку в суд

Попытка купить дроны на маркетплейсе привела петербурженку в суд

2 015
2 комментария

Жительница Петербурга потратила почти миллион рублей в попытке купить дроны, но нарвалась на мошенников из Китая. Чтобы вернуть деньги, ей пришлось обращаться в суд.

Дроны женщина попыталась купить летом 2023 года. Всего на технику она потратила 948 тысяч рублей, а деньги переводила несколько раз.

Первый перевод петербурженка сделала в конце июня 2023-го, следующий — в начале июля того же года. Продавцы техники после этого перестали выходить на связь, товар покупательнице не пришел. Впрочем, это не помешало ей еще два раза попытаться купить технику с тем же результатом, рассказали 15 октября в объединенной пресс-службе судов.

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Комментарии
2
Barmaley_5e4d0211d3423
35 минут
Дурында. :-) "Председатель колхоза отчитывается на собрании перед членами коллектива: ``В прошлом году мы посеяли 30 га пшеницы!`` Собрание: ``О-О-О`` Председатель: ``Всё съел проклятый долгоносик!`` Собрание: ``У-У-У`` Председатель: ``В этом году мы посеяли 50 га пшеницы.`` Собрание: ``О-О-О`` Председатель: ``Всё съел проклятый долгоносик!`` Собрание: ``У-У-У`` Председатель: ``В следующем году мы посеем 100 га пшеницы! ``Нехай подавится проклятый долгоносик!!!``
Pilat
49 минут
Ну так у них же написано, что претензии можно предъявить только....через 80 дней....а вот денежки будьте добры вперед :-)))) Сказано тебе завтра - сказал Остап - значит завтра! (с)
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