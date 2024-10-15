Попытка купить дроны на маркетплейсе привела петербурженку в суд

Жительница Петербурга потратила почти миллион рублей в попытке купить дроны, но нарвалась на мошенников из Китая. Чтобы вернуть деньги, ей пришлось обращаться в суд.

Дроны женщина попыталась купить летом 2023 года. Всего на технику она потратила 948 тысяч рублей, а деньги переводила несколько раз.

Первый перевод петербурженка сделала в конце июня 2023-го, следующий — в начале июля того же года. Продавцы техники после этого перестали выходить на связь, товар покупательнице не пришел. Впрочем, это не помешало ей еще два раза попытаться купить технику с тем же результатом, рассказали 15 октября в объединенной пресс-службе судов.