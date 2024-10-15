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Общество Генпрокуратура РФ потребовала взыскать с корпорации Shell более 1 млрд евро убытков

Генпрокуратура РФ потребовала взыскать с корпорации Shell более 1 млрд евро убытков

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2 комментария

Генпрокуратура РФ подала иск в Арбитражный суд Москвы о взыскании с корпорации Shell более 1 миллиарда евро убытков. Об этом сообщает РИА Новости во вторник, 15 октября.

Как пишет «Коммерсантъ», ущерб, который хотят взыскать с энергетической компании, связан с неисполнением обязательств Shell по проекту «Сахалин-2», который корпорация покинула после начала СВО. Отмечается, что деньги могут быть списаны со счета компании, на который будет перечислена сумма за долю 27,5 % в проекте. 

Ранее «Фонтанка» рассказывала, как в апреле 2023 года НОВАТЭК получил согласие Владимира Путина на то, чтобы Shell получила всю сумму в 94,8 млрд рублей за свою долю в «Сахалине-2». Власти России собирались провести аудит «Сахалина-2», считая, что Shell могла нанести ущерб проекту. По мнению НОВАТЭКа, выявленные проблемы можно будет покрыть за счет полагающихся компании дивидендов от участия в «Сахалине-2» за 2021 год без уменьшения суммы выплаты. 

«Сахалин-2» — второй по величине СПГ-проект в России, мощностью около 10 млн тонн в год. Путин 30 июня подписал указ, по которому оператор Sakhalin Energy, зарегистрированный в Нидерландах, должен быть заменен российским юрлицом «Сахалинская энергия». Акционерами проекта были «Газпром» (50 % плюс одна акция), Shell (27,5 %), Mitsui (12,5 %) и Mitsubishi (10 %). Однако 28 февраля 2022 года Shell заявила о выходе из всех нефтегазовых сделок в России, в том числе из проекта «Сахалин-2».

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Комментарии
2
282556445
1 час
Вспомнился ЮКОС и "Байкалфинансгрупп.
Mies
17 минут
Не с того взыскивать хотят. В тесте, другой фигурант.
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