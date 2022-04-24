FT: Shell ведет болезненные для себя переговоры по выходу из СПГ «Сахалина-2»

Британско-нидерландская нефтегазовая компания Shell начала выход из проекта по добыче СПГ «Сахалин-2». Как пишет 24 апреля Financial Times, процесс окажется крайне болезненным для Shell.



Shell пытается договориться с китайскими компаниями Cnooc, CNPC и Sinopec о выкупе ее доли в проекте в 27,5%. Ожидается, что сделка будет заключена с большой скидкой. При этом Shell хочет вернуть хотя бы часть из 5 млрд долларов, которые может потерять после ухода из России.

О выходе из всех нефтегазовых сделок в России Shell заявила 28 февраля. Компании в России принадлежит 27,5% в СПГ-проекте «Сахалин-2», 50% в Salym Petroleum Development, а также СП с «Газпром нефтью» в Арктике — «Гыдан энерджи». Дополнительно 8 марта Shell приняла решение отказаться от закупок российской нефти и закрыть все свои АЗС в стране. Потери оцениваются в 4–5 млрд долларов только за первый квартал 2022 года.