Shell сможет получить 95 млрд руб. за долю в проекте «Сахалин-2» и вывести эти деньги из России

НОВАТЭК получил согласие Владимира Путина на то, чтобы Shell получила всю сумму в 94,8 млрд рублей за свою долю 27,5 % в проекте «Сахалин-2» и смогла вывести эти деньги из России, сообщает «Коммерсантъ» 4 апреля.



Сейчас компания может получить деньги только на счет типа «С» в России, где они останутся заблокированными. Однако глава НОВАТЭКа, собирающийся купить долю Shell, обратился к президенту с просьбой разрешить перечислить деньги на зарубежный счет компании. По словам источников «Ъ», это позволит минимизировать риски для операционной деятельности экспортных поставок углеводородов с проекта.

