Shell сможет получить 95 млрд руб. за долю в проекте «Сахалин-2» и вывести эти деньги из России

НОВАТЭК получил согласие Владимира Путина на то, чтобы Shell получила всю сумму в 94,8 млрд рублей за свою долю 27,5 % в проекте «Сахалин-2» и смогла вывести эти деньги из России, сообщает «Коммерсантъ» 4 апреля.
Сейчас компания может получить деньги только на счет типа «С» в России, где они останутся заблокированными. Однако глава НОВАТЭКа, собирающийся купить долю Shell, обратился к президенту с просьбой разрешить перечислить деньги на зарубежный счет компании. По словам источников «Ъ», это позволит минимизировать риски для операционной деятельности экспортных поставок углеводородов с проекта.
Власти России собирались провести аудит «Сахалина-2», считая, что Shell могла нанести ущерб проекту. По мнению НОВАТЭКа, выявленные проблемы можно будет покрыть за счет полагающихся компании дивидендов от участия в «Сахалине-2» за 2021 год без уменьшения суммы выплаты. Дело в том, что год назад Shell сообщала о получении 165 млн долларов дивидендов за 2021 год от «Сахалина-2», а позднее оценивала невыплаченную сумму в 1 млрд долларов.