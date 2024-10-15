Первый снег на видео: в Ленобласти уже замело обочины

Главный синоптик Петербурга Александр Колесов сообщал, что в восточных районах Ленобласти сегодня чуть выше 0 градусов. Мокрый снег там возможен до середины дня , а затем придут более тёплые воздушные массы и превратят снег в дождь.

В Петербурге пока намного теплее и сухо. Однако и в городе уже были заморозки и гололедица, дороги даже начали обрабатывать реагентами. После смертельной аварии из-за скользкой дороги ГАИ обратилась к водителям, а в компании, следившей за состоянием дороги, прошли обыски.