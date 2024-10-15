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Город Первый снег на видео: в Ленобласти уже замело обочины

Первый снег на видео: в Ленобласти уже замело обочины

6 283
5 комментариев

Первый снег выпал 15 октября в Ленинградской области, пока — в восточных районах.

В Тихвин пришла зима. На видео в паблике «Подслушано Тихвин» обочины дороги полностью побелели.

В соседних регионах тоже прошёл снег: в Новгородской области, в Карелии.

Главный синоптик Петербурга Александр Колесов сообщал, что в восточных районах Ленобласти сегодня чуть выше 0 градусов. Мокрый снег там возможен до середины дня, а затем придут более тёплые воздушные массы и превратят снег в дождь.

В Петербурге пока намного теплее и сухо. Однако и в городе уже были заморозки и гололедица, дороги даже начали обрабатывать реагентами. После смертельной аварии из-за скользкой дороги ГАИ обратилась к водителям, а в компании, следившей за состоянием дороги, прошли обыски.

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Комментарии
5
svs-57
8 минут
Ура! Наконец-то! Радость то какая! Дожидались наконец.
280206998
24 минуты
Покров.
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