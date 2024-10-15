Первый снег на видео: в Ленобласти уже замело обочины

Первый снег выпал 15 октября в Ленинградской области, пока — в восточных районах.
В Тихвин пришла зима. На видео в паблике «Подслушано Тихвин» обочины дороги полностью побелели.
В соседних регионах тоже прошёл снег: в Новгородской области, в Карелии.
Главный синоптик Петербурга Александр Колесов сообщал, что в восточных районах Ленобласти сегодня чуть выше 0 градусов. Мокрый снег там возможен до середины дня, а затем придут более тёплые воздушные массы и превратят снег в дождь.
В Петербурге пока намного теплее и сухо. Однако и в городе уже были заморозки и гололедица, дороги даже начали обрабатывать реагентами. После смертельной аварии из-за скользкой дороги ГАИ обратилась к водителям, а в компании, следившей за состоянием дороги, прошли обыски.
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