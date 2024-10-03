Смертельная авария на гололедице в Петербурге, где погиб ребенок, обернулась обысками в компании, следившей за состоянием дороги

Сотрудники экономической полиции УМВД РФ по Красносельскому району в рамках уголовного дела, которое было возбуждено в результате ДТП на гололедице на Сергиевском путепроводе, в результате которого погибли двое, в том числе ребенок, провели обыски у компании, занимающейся содержанием дороги. Об этом 3 октября стало известно «Фонтанке».

Оказалось, данный участок относится к обслуживанию ГУП «Мостотрест», госконтракт по уборке дорожного покрытия приняла на себя компания «Клинин-Трейд», офис которой находится в Малом Карлино в Ленобласти. Туда-то правоохранители и нагрянули с обысками, а заодно изъяли копии контракта, приказ о назначении ответственного по исполнению контракта начальника колонны и другие документы.

Техника подрядчика располагалась на территории АО «ПТЦ Спецтранс» на Глухоозерском шоссе. По данному адресу также был проведен обыск и изъятие журналов, в которых отмечался выезд автотранспорта, заносились данные предрейсового осмотра водителей и непосредственно график дежурств сотрудников. Первичной документации бухгалтерии в офисе не оказалось.

Расследование уголовного дела о нарушении правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее смерть двух и более человек, продолжается. Напомним, трагедия произошла 1 октября около 7:30, когда 23-летний водитель «Лады» 99-й модели не справился с управлением на обледеневшей дороге и влетел в «КИА Пиканто», которая ехала по встречной. В «Пиканто» погибла 10-летняя девочка, в «Ладе» — 27-летний пассажир. Водитель «Лады» получил тяжелые травмы.