Заскользившая «Лада» столкнулась с «КИА» на юго-западе Петербурга. Один из погибших — ребёнок

На петербургских дорогах уже скользко. В Красносельском районе осеннее похолодание обернулось смертельной аварией. Подробности 1 октября сообщили в полицейском главке.

1 из 3 Источник: официальный аккаунт ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области

По данным ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти, на Сергиевском путепроводе между Волхонским и Петергофским шоссе с управлением не справился 23-летний водитель «Лады». По предварительной информации, около половины восьмого часа утра автомобиль занесло на обледеневшей дороге. Машина выехала на встречную полосу и столкнулась с «Киа» под управлением 55-летнего мужчины.



Водителя «Лады» госпитализировали в тяжёлом состоянии. Его пассажир — мужчина 40 лет на вид — погиб на месте. Кроме того, несовместимые с жизнью травмы получила 10-летняя девочка, ехавшая в «КИА».

Полиция проводит проверку по факту аварии.