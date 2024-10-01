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Происшествия Заскользившая «Лада» столкнулась с «КИА» на юго-западе Петербурга. Один из погибших — ребёнок

Заскользившая «Лада» столкнулась с «КИА» на юго-западе Петербурга. Один из погибших — ребёнок

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На петербургских дорогах уже скользко. В Красносельском районе осеннее похолодание обернулось смертельной аварией. Подробности 1 октября сообщили в полицейском главке.

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По данным ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти, на Сергиевском путепроводе между Волхонским и Петергофским шоссе с управлением не справился 23-летний водитель «Лады». По предварительной информации, около половины восьмого часа утра автомобиль занесло на обледеневшей дороге. Машина выехала на встречную полосу и столкнулась с «Киа» под управлением 55-летнего мужчины.

Водителя «Лады» госпитализировали в тяжёлом состоянии. Его пассажир — мужчина 40 лет на вид — погиб на месте. Кроме того, несовместимые с жизнью травмы получила 10-летняя девочка, ехавшая в «КИА».

Полиция проводит проверку по факту аварии.

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