После ДТП на гололедице, в котором погибла девочка, возбуждено уголовное дело





Петербургская полиция сообщает о возбуждении уголовного дела после смертельного ДТП на юго-западе Петербурга, где погибли взрослый и ребёнок.

Источник: Петербургская полиция







ДТП произошло, как уже писала «Фонтанка», 1 октября около 7:30 на Сергиевском путепроводе, между Волхонским и Петергофским шоссе. Там было, как отмечают в полиции, «оледенение проезжей части». 23-летний водитель «Лады» 99 модели не справился с управлением: машину занесло на гололедице и выкинуло на встречную полосу, прямо в «КИА Пиканто». В «Пиканто» погибла 10-летняя девочка, в «Ладе» — 27-летний пассажир. Водитель «Лады» получил тяжёлые травмы.

«Полицейским следствием возбуждено уголовное дело по части 5 статьи 264 УК РФ (нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств)», — говорится в сообщении.