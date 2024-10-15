День контрастов. Пока в Петербурге сухо, Ленобласть уже заметает снегом

Вторник, 15 октября, в Петербурге и Ленинградской области очень разный. В городе пасмурно и в основном сухо, а в области местами уже мокрый снег. Об этом сообщает главный синоптик Александр Колесов.

«Облаков над Санкт-Петербургом ещё много, а осадков уже не очень, но сегодня ещё небольшой дождь местами пройдет. Да и на всём западе Ленинградской области осадки постепенно будут заканчиваться», — пишет синоптик.

Температура воздуха в городе замерла на уровне 7-8 градусов, но с середины дня будет постепенно понижаться: ветер уже повернул на северо-запад, и к нам начинает поступать более холодная воздушная масса.

На востоке Ленинградской области совсем другая погода: чуть выше нуля и мокрый снег. Он быстро тает, и оставшиеся на земле островки скоро исчезнут. Снегопады возможны до середины дня, а затем в регион проникнет более теплый воздух, и мокрый снег превратится в дождь. Температура же уже сильно не повысится, максимум плюс 3-4 градуса.

«Атмосферное давление в тылу циклона начало расти, сам циклон уже прошёл Ладожское озеро и вышел на юг Карелии, поэтому с завтрашнего дня антициклон начнет определять погоду по всему нашему региону. Небольшой дождь завтра днем ещё местами может пройти, но это будут уже последние осадки, в дальнейшем преимущественно сухая погода», — добавляет Колесов.