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Город День контрастов. Пока в Петербурге сухо, Ленобласть уже заметает снегом

День контрастов. Пока в Петербурге сухо, Ленобласть уже заметает снегом

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1 комментарий

Вторник, 15 октября, в Петербурге и Ленинградской области очень разный. В городе пасмурно и в основном сухо, а в области местами уже мокрый снег. Об этом сообщает главный синоптик Александр Колесов.

«Облаков над Санкт-Петербургом ещё много, а осадков уже не очень, но сегодня ещё небольшой дождь местами пройдет. Да и на всём западе Ленинградской области осадки постепенно будут заканчиваться», — пишет синоптик.

Температура воздуха в городе замерла на уровне 7-8 градусов, но с середины дня будет постепенно понижаться: ветер уже повернул на северо-запад, и к нам начинает поступать более холодная воздушная масса.

На востоке Ленинградской области совсем другая погода: чуть выше нуля и мокрый снег. Он быстро тает, и оставшиеся на земле островки скоро исчезнут. Снегопады возможны до середины дня, а затем в регион проникнет более теплый воздух, и мокрый снег превратится в дождь. Температура же уже сильно не повысится, максимум плюс 3-4 градуса.

«Атмосферное давление в тылу циклона начало расти, сам циклон уже прошёл Ладожское озеро и вышел на юг Карелии, поэтому с завтрашнего дня антициклон начнет определять погоду по всему нашему региону. Небольшой дождь завтра днем ещё местами может пройти, но это будут уже последние осадки, в дальнейшем преимущественно сухая погода», — добавляет Колесов.

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Комментарии
1
Абрикосов
2 часа
вот о чем нам вещал гражданин Колесов в данном очерке? НИОЧЕМ!!!! впрочем как обычно... прогнозы туманные, ситуация облачная, то ли прохладно но местами душно. а в Карелии тепло и влажно. "Я тучи разведу руками"! Бред!
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