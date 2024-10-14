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Власть Общество «Жаль, что невозможно ввести налог на бездушие и безмозглость». Миронов — об идее налога на бездетность

«Жаль, что невозможно ввести налог на бездушие и безмозглость». Миронов — об идее налога на бездетность

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5 комментариев

По мнению лидера партии «Справедливая Россия — За правду» Сергея Миронова, предложение ввести налог на бездетность нужно проверить на экстремизм. Об этом в понедельник, 14 октября, сообщил председатель партии в своем telegram-канале.

Сергей Миронов осудил инициативу директора Института социально-экономических исследований Финансового университета при правительстве РФ Алексея Зубца, который предложил свои налоговые ставки для бездетных семей — 30–40 тысяч рублей в месяц. По мнению Зубца, эти налоги должны уходить на содержание детей в тех семьях, где они есть.

Лидер партии «Справедливая Россия — За правду» выразил надежду на то, что «либеральные финансисты рангом повыше» не примутся реализовывать идею с налогами, предложенную директором Института социально-экономических исследований.

«Жаль, что невозможно ввести налог на бездушие и безмозглость. Демографическая тематика в некоторых больных умах оборачивается настоящим людоедством, граничащим с экстремизмом. Хорошо бы правоохранительным органам изучить такие идеи», — заключает Миронов.

Ране идею ввести в России налог на бездетность раскритиковал председатель Патриаршей комиссии РПЦ по вопросам семьи, защиты материнства и детства иерей Федор Лукьянов. Он назвал налог на бездетность «абсурдной провокационной инициативой». Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, в свою очередь, сообщил, что детали инициативы на введение налога на бездетность Кремлю пока неизвестны. В этом вопросе нужен анализ в том числе советского опыта, заключение «должны сделать специалисты», добавил Песков.

Предложения вводить налог на бездетность звучат раз в несколько лет, например в 2006 году, в 2016 и 2017 году. В 2020 году РПЦ выступала против идеи обременить россиян налогом на бездетность. Подобный налог был в СССР. В июне этого года замглавы Минюста Всеволод Вуколов заявил о разработке законопроектов, запрещающих распространение «идеологии чайлдфри», посчитав мысль о том, что «можно обойтись и без детей», идеей «экстремистской направленности». Штрафы за пропаганду чайлдфри будут достигать 400 тыс. рублей для физлиц и 5 млн рублей — для юрлиц.

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Комментарии
5
282694747
22 минуты
Люди на этот цирк внимания не обращайте!Там все из одной бочки!
McGillavry
23 минуты
А почему бы и нет. Ведь у его партии есть возможность вносить законодательные инициативы.
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