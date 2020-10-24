РПЦ не поддержала идею о налоге на бездетность. Потому что монахам пришлось бы платить

Русская православная церковь выступила против идеи обременить россиян налогом на бездетность.



«Я не разделяю позицию о том, что нужно платить налог за бездетность, в том числе из личных соображений, так как мне придется этот налог платить, и каждому монаху, который дает монашеский обет», — заявил глава синодального Отдела внешних церковных связей митрополит Иларион в эфире программы «Церковь и мир» на «России-24».



При этом религиозный деятель добавил, что проблему роста рождаемости нельзя решить при помощи роста налогов.

