РПЦ не поддержала идею о налоге на бездетность. Потому что монахам пришлось бы платить
Русская православная церковь выступила против идеи обременить россиян налогом на бездетность.
«Я не разделяю позицию о том, что нужно платить налог за бездетность, в том числе из личных соображений, так как мне придется этот налог платить, и каждому монаху, который дает монашеский обет», — заявил глава синодального Отдела внешних церковных связей митрополит Иларион в эфире программы «Церковь и мир» на «России-24».
При этом религиозный деятель добавил, что проблему роста рождаемости нельзя решить при помощи роста налогов.
«Я бы лучше подумал, как нам снизить число абортов, — заявил митрополит Иларион, — как создать в общественном сознании представление об аборте как о преступлении и убийстве».
С предложением ранее выступила глава общероссийской общественной организации «Совет матерей» Татьяна Буцкая. По её мнению, бездетных россиян репродуктивного возраста следовало бы обложить налогом, исключив из обязанных платить тех, кто не может обзавестись потомством по состоянию здоровья. Татьяну Буцкую также поддержала глава комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Тамара Плетнева.