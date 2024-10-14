Песков прокомментировал идею ввести налог на бездетность.

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков в интервью РИА Новости , опубликованном 14 октября прокомментировал идею ввести в России налог на бездетность. Детали инициативы Кремлю пока неизвестны. В любом случае, вряд ли подобный закон окажет влияние на рождаемость, отметил Песков.

«Важно знать детали предложения, что имеется в виду — нам неизвестно», — сказал он.

"Надо проанализировать этот опыт. На первый взгляд, этот налог вряд ли имел какое-то воздействие на демографическую ситуацию", — добавил Песков.

До этого высказался и председатель Госдумы Вячеслав Володин. Он назвал налог на бездетность «крайностью», предостерег депутатов от непродуманных инициатив и призвал «не пугать общество». По мнению главы комитета по труду Госдумы Ярослава Нилова, для повышения рождаемости нужно давать выгоды семьям с детьми и матерям, идея же ввести налог на бездетность вызывает недоумение.