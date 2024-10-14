Песков прокомментировал идею ввести налог на бездетность.

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков в интервью РИА Новости, опубликованном 14 октября прокомментировал идею ввести в России налог на бездетность. Детали инициативы Кремлю пока неизвестны. В любом случае, вряд ли подобный закон окажет влияние на рождаемость, отметил Песков.
«Важно знать детали предложения, что имеется в виду — нам неизвестно», — сказал он.
В этом вопросе нужен анализ, в том числе, советского опыта, заключение «должны сделать специалисты».
"Надо проанализировать этот опыт. На первый взгляд, этот налог вряд ли имел какое-то воздействие на демографическую ситуацию", — добавил Песков.
До этого высказался и председатель Госдумы Вячеслав Володин. Он назвал налог на бездетность «крайностью», предостерег депутатов от непродуманных инициатив и призвал «не пугать общество». По мнению главы комитета по труду Госдумы Ярослава Нилова, для повышения рождаемости нужно давать выгоды семьям с детьми и матерям, идея же ввести налог на бездетность вызывает недоумение.
Предложения вводить налог на бездетность звучат раз в несколько лет, например в 2006 году, в 2016-м и 2017 году. В 2020 году РПЦ выступала против идеи обременить россиян налогом на бездетность. Подобный налог был в СССР. В июне этого года замглавы Минюста Всеволод Вуколов заявил о разработке законопроектов, запрещающих распространение «идеологии чайлдфри», посчитав мысль о том, что «можно обойтись и без детей», идеей «экстремистской направленности».
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