Ножом в ягодицу: суд в Петербурге арестовал участника конфликта в Апраксином дворе

Куйбышевский районный суд заключил под стражу 20-летнего Файзидина Каримова, обвиняемого в хулиганстве с применением оружия. Об этом 14 октября сообщает объединенная пресс-служба судов Петербурга.

Источник: ГУ МВД РФ по СПб и ЛО







Следствие предварительно установило, что 8-го числа Каримов в Апраксином дворе вступил в конфликт с другим мужчиной, которого в итоге ранил ножом — удар пришелся в левую ягодицу. Защитник и обвиняемый назвали обвинение голословным, указывая на отсутствие у Каримова судимости и отсутствие доказательств его причастности к преступлению.

Источник: пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и области

Однако суд удовлетворил ходатайство следствия, избрав меру пресечения в виде заключения под стражу до 9 декабря.

Как сообщала полиция, 33-летний уроженец Дагестана без разрешения взял покататься «Фольксваген Поло». По словам пострадавшего, иностранец припарковал свой «Поло» не на своем месте, тогда он и решил перепарковать чужой автомобиль, за что и получил удар ножом. Конфликт попал на видео. Обвиняемого задержали 10 октября в Москве, откуда он собирался сбежать на родину, уточняли в пресс-службе главка.