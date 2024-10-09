На Апрашке нашли уроженца Дагестана с несчастливыми ягодицами

Полиция устанавливает обстоятельства нападения на 32-летнего уроженца Дагестана. Накануне днем мужчину госпитализировали с территории Апраксина двора в центре Петербурга.

Пострадавшего отвезли в Мариинскую больницу. Там у него диагностировали ножевое ранение левой ягодичной мышцы и гематому забрюшинного пространства. Кроме того, врачи обнаружили в ягодице пациента пулю. Давность этого огнестрельного ранения не установлена.

«Установлено, что уроженец Дагестана без разрешения взял покататься автомобиль своего оппонента „Фольксваген Поло“, за что и получил ножевое ранение. Возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 213 УК РФ», — сообщает 9 октября пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти.