Уроженец Дагестана с ножом в ягодице: драка на Апрашке попала на видео

Драка двух компаний в Апраксином дворе, в результате которой одному из участников диагностировали ножевое ранение левой ягодичной мышцы, попала на камеры наружного наблюдения. Как оказалось, раненый и стал причиной конфликта, рассказали 9 октября в пресс-службе ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти.

Источник: пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и области

По данным полиции, 33-летний уроженец Дагестана без разрешения взял покататься «Фольксваген Поло», за что и получил удар ножом. Кроме того, врачи Мариинской больницы обнаружили в ягодице у пострадавшего пулю, однако давность огнестрельного ранения не установлена.

Судя по записи, битва «стенка на стенку» утихает, пока один из участников конфликта не замечает, предположительно, следы ранения на своей руке — тогда разборка возобновляется.

Возбуждено уголовное дело о хулиганстве (ч. 2 ст. 213 УК РФ).