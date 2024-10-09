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Происшествия Уроженец Дагестана с ножом в ягодице: драка на Апрашке попала на видео

Уроженец Дагестана с ножом в ягодице: драка на Апрашке попала на видео

3 068
9 комментариев

Драка двух компаний в Апраксином дворе, в результате которой одному из участников диагностировали ножевое ранение левой ягодичной мышцы, попала на камеры наружного наблюдения. Как оказалось, раненый и стал причиной конфликта, рассказали 9 октября в пресс-службе ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти.

По данным полиции, 33-летний уроженец Дагестана без разрешения взял покататься «Фольксваген Поло», за что и получил удар ножом. Кроме того, врачи Мариинской больницы обнаружили в ягодице у пострадавшего пулю, однако давность огнестрельного ранения не установлена.

Судя по записи, битва «стенка на стенку» утихает, пока один из участников конфликта не замечает, предположительно, следы ранения на своей руке — тогда разборка возобновляется.

Возбуждено уголовное дело о хулиганстве (ч. 2 ст. 213 УК РФ).

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Комментарии
10
-4*
42 минуты
А между булок ему не заехали?!
Ганс-Дитрих Геншер
26 минут
Не там собираются строить новый зоопарк, на апрахе надо)
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