Экс-гендиректору АО «НПК „Пеленгатор“» предъявили обвинение в мошенничестве с гособоронзаказом

Бывшему генеральному директору АО «Научно-производственный комплекс „Пеленгатор“» Валерию Дрогалину предъявили обвинение в мошенничестве в рамках государственного оборонного заказа. Об этом в понедельник, 14 октября, сообщает пресс-служба Главного военного следственного управления СК РФ.

Военные следователи СК России расследуют уголовное дело против бывшего директора АО «НПК „Пеленгатор“» Валерия Дрогалина и его подчиненного Александра Богданова. Их подозревают в мошенничестве в особо крупном размере в рамках государственного оборонного заказа — часть 4 статьи 159 УК РФ.

Согласно информации ГВСУ, в период с 2015 по 2017 год Дрогалин и Богданов, выполняя многомиллионный контракт в рамках государственного оборонного заказа, подделали документы о выполнении работ по разработке систем вооружения и похитили более 100 миллионов рублей, которые разделили между собой.

«Богданову судом избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, Дрогалину — в виде домашнего ареста», — добавили в сообщении.

Расследование уголовного дела находится под контролем ГВСУ СК России.

Ранее бывший заместитель начальника Морозовского филиала ФГАУ «Управление лесного хозяйства» Минобороны России Александр Случак был отправлен под домашний арест в рамках расследования уголовного дела о многомиллионном хищении бюджетных средств по госконтракту Минобороны. Вместе со Случаком был задержан и заключен под стражу гендиректор ООО «Транслесстрой» Озман Авдалян — оба подозреваются в совершении преступления, предусмотренного частью 4 статьи 159 УК РФ, — мошенничество, совершённое в особо крупном размере.