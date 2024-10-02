При исполнении госконтракта по рубке леса Минобороны не обошлось без хищений. Арестованы двое

Бывший заместитель начальника Морозовского филиала ФГАУ «Управление лесного хозяйства» Минобороны России Александр Случак был отправлен под домашний арест в рамках расследования уголовного дела о многомиллионном хищении бюджетных средств по госконтракту Минобороны. Об этом 2 октября сообщает пресс-служба Следственного комитета.

Вместе со Случаком был задержан и заключен под стражу гендиректор ООО «Транслесстрой» Озман Авдалян — оба подозреваются в совершении преступления, предусмотренного частью 4 статьи 159 УК РФ, — мошенничество, совершённое в особо крупном размере.

По версии следствия, Случак и Авдолян, исполняя многомиллионный государственный контракт по рубке лесных насаждений Министерства обороны России, в 2022 году занизили стоимость леса, подлежащего вырубке, и похитили не менее 20 миллионов рублей, которые затем разделили между собой.