Глава Минфина выступил против дополнительного повышения налогов для банков

Министр финансов Антон Силуанов выступил против дополнительного повышения налогов на прибыль для банков, поскольку им нужен собственный капитал. Каждый рубль дополнительного налога снижает способность организаций выдавать кредиты на 10 рублей, заявил заместитель председателя Банка России Алексей Заботкин.

Дискуссия о высокой банковской прибыли развернулась во время рассмотрения проекта бюджета на 2025–2027 годы на заседании комитета Госдумы по бюджету и налогам. В ходе ответов на вопросы депутатов Силуанов сослался на прогноз ЦБ, что прибыль банковского сектора в этом году составит более 3 трлн рублей. «Всех задевает высокая банковская прибыль», но кредитным организациям нужен собственный капитал, чтобы они могли давать больше ресурсов, сообщил глава Минфина.

«У нас сейчас нет внешнего финансирования, нам нужны собственные финансовые ресурсы. Где эти ресурсы? В первую очередь это финансовый сектор и банки. Чтобы банки могли давать больше ресурсов, им нужен свой собственный капитал, - отметил Силуанов. - Вот говорят, давайте повысим налог на прибыль, но не надо этого делать, потому что нужен капитал».

Министра поддержал зампред ЦБ Алексей Заботкин. Он добавил, что прибыль банковского сектора в 10 раз меньше совокупной прибыли всех нефинансовых организаций в России, которая в прошлом году, по данным Росстата, составила 33 трлн рублей.

«Каждый человек, который предлагает взять больше налогов из банковского сектора, должен понимать, что каждый рубль налогов, изъятый из банков, снижает способность банков выдавать кредиты на 10 рублей, — сказал он. — Соответственно, есть выбор: можно взять рубль налогами, но тогда у вас будет на 10 рублей меньше возможность банков создавать кредит в экономике. Но, безусловно, законодатели вправе принять любое решение, исходя из того, что они считают правильным».

Согласно обновленному в сентябре прогнозу Банка России, прибыль банковского сектора в 2024 году составит 3,3-3,8 трлн рублей.