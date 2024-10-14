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Происшествия Женщине, устроившей смертельное ДТП на Range Rover в Петербурге, сменили условный срок на реальный

Женщине, устроившей смертельное ДТП на Range Rover в Петербурге, сменили условный срок на реальный

Прокуратура Петербурга добилась ужесточения наказания для виновницы смертельного ДТП, которое случилось в центре города летом 2022 года. Тогда Range Rover под управлением нетрезвой женщины протаранил несколько машин и пешеходов.

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8 комментариев

В январе Смольнинский районный суд приговорил автомобилистку к 5 годам лишения свободы условно с аналогичным испытательным сроком и лишением прав на 2 года 11 месяцев. Ее признали виновной в нарушении ПДД в состоянии опьянения, которое повлекло по неосторожности смерть человека. Прокуратура с приговором не согласилась, посчитав слишком мягким, и обжаловала его. Санкт-Петербургский городской суд с доводами обвинителя согласился и заменил условный срок 5 годами в колонии общего режима, сообщает пресс-служба ведомства 14 октября.

Само ДТП произошло 30 июля 2022 года на пересечении Военной улицы и Полтавского проезда. Нетрезвая женщина, следуя по Военной на Land Rover Range Rover, наехала на припаркованный справа Mazda 6, затем, не останавливаясь, выехала на перекресток с Полтавским и при повороте направо врезалась в припаркованный Nissan Qashqai и стоявшего рядом с ним пешехода. После этого «Рэндж Ровер» въехал еще и в стоящую слева Toyota Camry.

Угодивший под колеса мужчина был госпитализирован и позже скончался в больнице. Сообщалось, что он был водителем «Ниссана» и что вместе с ним под удар попала его пассажирка. У водителя Range Rover же при проверке алкотестер показал 1,42 мг/л — это тяжелая степень опьянения.

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Комментарии
8
Слава России!
40 минут
судью давшую условный тоже на нары , но увы, это Россия.
281614283
35 минут
Пусть потребует назад свои деньги у судьи, давшего условный срок.
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