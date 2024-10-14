Женщине, устроившей смертельное ДТП на Range Rover в Петербурге, сменили условный срок на реальный

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В январе Смольнинский районный суд приговорил автомобилистку к 5 годам лишения свободы условно с аналогичным испытательным сроком и лишением прав на 2 года 11 месяцев. Ее признали виновной в нарушении ПДД в состоянии опьянения, которое повлекло по неосторожности смерть человека. Прокуратура с приговором не согласилась, посчитав слишком мягким, и обжаловала его. Санкт-Петербургский городской суд с доводами обвинителя согласился и заменил условный срок 5 годами в колонии общего режима, сообщает пресс-служба ведомства 14 октября.

Само ДТП произошло 30 июля 2022 года на пересечении Военной улицы и Полтавского проезда. Нетрезвая женщина, следуя по Военной на Land Rover Range Rover, наехала на припаркованный справа Mazda 6, затем, не останавливаясь, выехала на перекресток с Полтавским и при повороте направо врезалась в припаркованный Nissan Qashqai и стоявшего рядом с ним пешехода. После этого «Рэндж Ровер» въехал еще и в стоящую слева Toyota Camry.

Угодивший под колеса мужчина был госпитализирован и позже скончался в больнице. Сообщалось, что он был водителем «Ниссана» и что вместе с ним под удар попала его пассажирка. У водителя Range Rover же при проверке алкотестер показал 1,42 мг/л — это тяжелая степень опьянения.