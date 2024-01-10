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    Суд решил судьбу петербурженки, которая выпила и устроила смертельное ДТП на чужом Land Rover

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    В Петербурге вынесли приговор женщине, устроившей пьяное ДТП со смертельным исходом. Жертвой нетрезвой петербурженки стал случайный пешеход. Подробности сообщили в объединённой пресс-службе судов города 10 января.

    Женщина, некогда уверенно рассекавшая на Land Rover своего работодателя, признала вину в случившемся. Смольнинский районный суд назначил ей наказание в виде лишения свободы сроком на 5 лет условно и запрет на право управления транспортным средством на 2 года 11 месяцев. Также суд взыскал в пользу потерпевшего 2 млн рублей.

    Роковая авария случилась 30 июля 2022 года у дома 2 по Полтавскому проезду. Женщина на Land Rover не справилась с управлением и врезалась в припаркованные автомобили. Рядом с одной из машин стоял прохожий, он попал под колеса иномарки. Его госпитализировали в тяжелом состоянии, спасти не смогли.

    Как писала «Фонтанка», погибшим в результате аварии оказался 65-летний мужчина. Также с места ДТП была госпитализирована 63-летняя женщина. Что касается виновницы аварии, после ДТП алкотестер показал 1,42 мг/л, это тяжелое опьянение.

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