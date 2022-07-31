Пьяная женщина за рулем «Ленд Ровера» устроила смертельную аварию в центре Петербурга

Уголовное дело по статье о нарушении правил дорожного движения возбуждено по факту смертельной аварии в центре Петербурга. Подозреваемая — 36-летняя женщина. В момент ДТП она была пьяна. Об этом «Фонтанке» стало известно 31 июля.

Авария произошла накануне утром у дома 2 по Полтавскому проезду. Женщина на Land Rover своего работодателя не справилась с управлением и врезалась в стоящие автомобили, рядом с которыми стояли двое. Пострадали Mazda 6, Nissan Qashqai и Toyota Camry. Медики госпитализировали с места 65-летнего водителя и 63-летнюю пассажирку Nissan. Мужчина, к сожалению, от полученных травм скончался.