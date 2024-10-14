Решетников: Средний курс за 2024 год составит 91,2 рубля за доллар

В среднем за 2024 год курс рубля составит 91,2 рубля за доллар США. В следующие три года он будет ослабевать, но все равно будет крепче, чем прогнозировалось ранее. Об этом 14 октября во время обсуждения проекта бюджета на 2025–2027 годы на заседании комитета по бюджету и налогам в Госдуме заявил глава Минэкономразвития Максим Решетников.

По его словам, помимо ослабления курса рубля в бюджете также заложено снижение цен на нефть. Ожидается, что стоимость нефти марки Brent снизится с 83,5 доллара за баррель в 2024 году до 74,5 доллара в 2027-м. Экспортная цена российской нефти за тот же период сократится с 70 до 65,5 доллара за баррель.

«Такая динамика учитывает возможности балансировки цены путём варьирования экспорта и добычи [стран объединения] ОПЕК+ и России», - сообщил министр.

После введения санкций в отношении Мосбиржи летом 2024 года курсы доллара США и евро устанавливаются ЦБ на основании данных банков и результатов внебиржевых торгов. Курс на 12 октября составляет 96 рублей за доллар и 105,1 рубля за евро.

Проект федерального бюджета на 2025–2027 годы рассматривается в понедельник на заседании комитета по бюджету и налогам Госдумы. На нем министр финансов Антон Силуанов сообщил, что документ предусматривает выделение средств на программу семейной ипотеки и заверил, что «людей повышение ставок не коснется».