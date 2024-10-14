«Людей повышение ставок не коснется». Силуанов заверил, что деньги на семейную ипотеку заложены в бюджете

Несмотря на высокие процентные ставки по кредитам, программа семейной ипотеки будет продолжаться и дальше, необходимые на нее деньги заложены в бюджете на 2025–2027 годы. Об этом 14 октября во время обсуждения документа на заседании комитета по бюджету и налогам в Госдуме сообщил министр финансов России Антон Силуанов.

«Такая ипотека работает и будет продолжаться и дальше. Деньги необходимые, несмотря на все высокие процентные ставки, заложены в бюджете. Людей повышение ставок не коснется», — заверил он.

С июля семейная ипотека под 6 % годовых выдается на новых условиях — семьям, имеющим одного ребенка до 6 лет во всех регионах или двух детей до 18 лет в определенных регионах. Банки выдают кредиты по рыночным ставкам, но государство компенсирует им разницу из бюджета, с помощью этого удается снизить ставку для потребителя. В сентябре 2024 года ряд крупных кредитных организаций уже исчерпали лимит выделенных им средств на программу. Оставшиеся деньги перераспределили между банками. По мнению экспертов, их хватит до ноября.

В апреле президент Владимир Путин поручил продлить семейную ипотеку до 2030 года.