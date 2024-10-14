Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации
Lemon GuideПремия Фонтанки(от)Личный ПитерФонтанка SUPКниги «Фонтанки»Доктор ПитерТелепрограммаАфиша Plus
FONTANKA
Погода

Сейчас+8°C

Сейчас в Санкт-Петербурге
Погода+8°

пасмурно, без осадков

ощущается как +7

1 м/c,

вос.

 757мм 91%
Подробнее
3 Пробки
USD 96,07
EUR 105,11
История Марии Бутиной
Откровения киллера
Промышленный Петербург
Казаки в Петербурге
Комета над Петербургом
Военная полиция в рейде
Общество «Людей повышение ставок не коснется». Силуанов заверил, что деньги на семейную ипотеку заложены в бюджете

«Людей повышение ставок не коснется». Силуанов заверил, что деньги на семейную ипотеку заложены в бюджете

2 088
14 комментариев

Несмотря на высокие процентные ставки по кредитам, программа семейной ипотеки будет продолжаться и дальше, необходимые на нее деньги заложены в бюджете на 2025–2027 годы. Об этом 14 октября во время обсуждения документа на заседании комитета по бюджету и налогам в Госдуме сообщил министр финансов России Антон Силуанов.

«Такая ипотека работает и будет продолжаться и дальше. Деньги необходимые, несмотря на все высокие процентные ставки, заложены в бюджете. Людей повышение ставок не коснется», — заверил он.

С июля семейная ипотека под 6 % годовых выдается на новых условиях — семьям, имеющим одного ребенка до 6 лет во всех регионах или двух детей до 18 лет в определенных регионах. Банки выдают кредиты по рыночным ставкам, но государство компенсирует им разницу из бюджета, с помощью этого удается снизить ставку для потребителя. В сентябре 2024 года ряд крупных кредитных организаций уже исчерпали лимит выделенных им средств на программу. Оставшиеся деньги перераспределили между банками. По мнению экспертов, их хватит до ноября.

В апреле президент Владимир Путин поручил продлить семейную ипотеку до 2030 года.

Больше новостей в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, прямо сейчас там проходит розыгрыш iPhone 16.


ПО ТЕМЕ
Лайк
LIKE0
Смех
HAPPY6
Удивление
SURPRISED0
Гнев
ANGRY0
Печаль
SAD0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
14
VKuser174198221
1 час
И откуда это берется инфляция? Кто бы мог знать....
282799367
40 минут
"-Если скажете "население не пострадает", значит всё, спасайся кто может!" (c)
Читать все комментарии
Присоединиться
Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях
ВКонтактеТелеграмДзен
Новости компаний
Осень, Петербург, RelaxВыключи стресс, включи Relax FM. 1 октября на 94,5 FM в Санкт-Петербурге зазвучало радио, которое позволяет расслабиться и отвлечься от повседневных забот. Relax FM — уникальный формат «Газпром-Медиа Холдинга», чья популярность растет с каждым днём.
14 октября, 10:00
Новости компаний
Татьяна Перемышлина: у нас дифференцированный подход в реализации региональных инвестиционных проектовСтарший вице-президент — управляющий Санкт-Петербургским филиалом ПСБ Татьяна Перемышлина, выступая на пленарном заседании XXII форума стратегов, подчеркнула необходимость усиления роли регионов в экономическом развитии страны и отметила важность дифференцированного подхода в реализации инвестиционной политики банка.
11 октября, 18:03
Новости компаний
В составе ЖК «Дефанс» построен театр с уникальной технической начинкой
11 октября, 16:18
ТОП 5
Новости компаний
Создаете своими руками интересные вещи и дарите их друзьям и знакомым, мечтая о реальных продажах?Специально для креаторов Петербурга проводится серия мастер-классов «Эффективное сотрудничество». По сути, это 2 мероприятия: практический мастер-класс по самопрезентации и закупочная сессия с участием реальных заказчиков — сувенирных магазинов.
14 октября, 13:29
Осень, Петербург, RelaxВыключи стресс, включи Relax FM. 1 октября на 94,5 FM в Санкт-Петербурге зазвучало радио, которое позволяет расслабиться и отвлечься от повседневных забот. Relax FM — уникальный формат «Газпром-Медиа Холдинга», чья популярность растет с каждым днём.
14 октября, 10:00
Татьяна Перемышлина: у нас дифференцированный подход в реализации региональных инвестиционных проектовСтарший вице-президент — управляющий Санкт-Петербургским филиалом ПСБ Татьяна Перемышлина, выступая на пленарном заседании XXII форума стратегов, подчеркнула необходимость усиления роли регионов в экономическом развитии страны и отметила важность дифференцированного подхода в реализации инвестиционной политики банка.
11 октября, 18:03
Совместный досуг: соседи, давайте жить дружно
11 октября, 18:00
В составе ЖК «Дефанс» построен театр с уникальной технической начинкой
11 октября, 16:18
Ставка по накопительному счету в Банке «Санкт-Петербург» стала еще выше
11 октября, 15:00
Setl Group тестирует робособак на стройплощадке
11 октября, 12:25
ЖК «Парусная 1» и школа в ЖК NEWПИТЕР выиграли конкурс «Лидер строительного качества»
10 октября, 18:01
Школа в ЖК «Цивилизация» на 1650 мест — в списке лучших
10 октября, 17:46
В Санкт-Петербурге смартфоны стали чаще оплачивать по частям
10 октября, 17:44
Старт продаж нового корпуса в ЖК «Город звезд»
10 октября, 17:42
GloraX открыл центральный офис продаж в Казани и провёл презентацию проекта GloraX Экосити
10 октября, 15:00