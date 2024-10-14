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Общество Академик РАН Онищенко не относит квадробинг к психическим заболеваниям

Академик РАН Онищенко не относит квадробинг к психическим заболеваниям

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10 комментариев

Квадробинг нельзя отнести к психическим заболеваниям. Об этом заявил академик Российской академии наук (РАН), заместитель президента Российской академии образования Геннадий Онищенко, пишет РИА Новости в понедельник, 14 октября.

По словам Онищенко, вопросы вызывают родители квадроберов, а не сами они. А изучения требуют взрослые, которые ведут своих детей на поводке, унижая их, сказал академик. 

«Сказать, что это (квадробинг) — психиатрическое заболевание, я точно говорю, что это нет. Но! Но если это факт, когда мама ведет на поводке ребенка, то с мамой надо разбираться. Скорее всего, у нее психиатрия какая-то», — поделился Онищенко. 

Ранее «Фонтанка» рассказывала, что депутаты Госдумы разрабатывают законопроект о запрете квадроберства в России. Он будет направлен на тех, кто пропагандирует «деструктивную идеологию».

«Это не так безобидно, как кажется на первый взгляд», — сказала зампред комитета ГД по просвещению Яна Лантратова. 

Подробнее о том, откуда взялся квадробинг и почему он стал опасным явлением, можно прочитать в материале «Фонтанки».

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Комментарии
10
AndrewBarsik
1 час
У меня есть знакомая бабуля 1952 года рождения, всю жизнь живущая на Басковом переулке. Рассказывает, что в детском саду в её группе был мальчик Володя, который лучше всех на новогодних утренниках изображал зайку, забавно шевелил ушками и хвостиком.
Mazzzz
1 час
Уважаемый профессор, ответьте пожалуйста на вопрос : квадроберофобия являться психическим заболеванием ?
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