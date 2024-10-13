Одна погибшая, более двухсот эвакуированных: в психдиспансере на Кубани обрушились перекрытия

В психоневрологическом диспансере в Кореновске на Кубани произошло обрушение межэтажного перекрытия. Об этом 13 октября сообщает региональное отделение МЧС.

В результате происшествия погибла сотрудница из числа медицинского персонала — ее тело было обнаружено под завалами. 206 человек были эвакуированы.

Сообщение о происшествии поступило в 01.15 в воскресенье по московскому времени. Уточняется, что обрушение произошло на площади около 100 квадратных метров, его причина устанавливается.