На Кубани объявили опасность атаки БПЛА

Об угрозе атаки беспилотника в Крымском районе Краснодарского края сообщил вечером 11 октября глава округа Сергей Лесь, предупреждение он опубликовал в своем телеграмм-канале.

На время опасности местным жителям запрещено выходить из дома, рекомендуется отойти от окон и укрыться в помещении со сплошными стенами (кладовая, коридор, ванная, туалет). Если атака БПЛА застигла на улице или в автомобиле, напомнил он, следует спрятаться за любым крепким укрытием или лечь на землю и отползти к помещению без окон или в цоколь.

Лесь предупредил, что ни в коем случае нельзя публиковать в соцсетях фото или видео БПЛА, а также работу ПВО, так как снимки может использовать противник.