«Ъ»: посудомойку из Следственного комитета подозревают в участии в террористической организации

В Москве женщину, работающую посудомойкой в Кадетском корпусе СК РФ имени Александра Невского, подозревают в участии в террористической организации. По версии следствия, она может состоять в группе «Артподготовка»*, пишет «Ъ» 11 октября.

Управление ГСУ СКР обвиняет Александру Житенко по статье, связанной с участием в деятельности террористической организации. Сейчас женщина находится на психолого-психиатрической судебной экспертизе.

«Если она окажется вменяемой, ей предъявят обвинение в окончательной редакции; дело направят на утверждение в прокуратуру, а затем — во 2-й Западный окружной военный суд», — уточняет «Ъ».

Адвокат Житенко отрицает предъявленные обвинения. Вместе с женщиной по делу проходит еще несколько человек. Как пишет «Коммерсантъ», один из них — специалист структурного подразделения РЖД Алексей Демченко. Его защита также не согласна с обвинениями. Обоих фигурантов оставили под стражей до 25 декабря.

О том, что Житенко и Демченко могут состоять в запрещенной организации, правоохранителям стало известно от активиста, согласившегося с ними сотрудничать.

* «Артподготовка» — экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ.