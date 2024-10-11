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Общество «Ъ»: посудомойку из Следственного комитета подозревают в участии в террористической организации

«Ъ»: посудомойку из Следственного комитета подозревают в участии в террористической организации

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1 комментарий

В Москве женщину, работающую посудомойкой в Кадетском корпусе СК РФ имени Александра Невского, подозревают в участии в террористической организации. По версии следствия, она может состоять в группе «Артподготовка»*, пишет «Ъ» 11 октября.

Управление ГСУ СКР обвиняет Александру Житенко по статье, связанной с участием в деятельности террористической организации. Сейчас женщина находится на психолого-психиатрической судебной экспертизе.

«Если она окажется вменяемой, ей предъявят обвинение в окончательной редакции; дело направят на утверждение в прокуратуру, а затем — во 2-й Западный окружной военный суд», — уточняет «Ъ».

Адвокат Житенко отрицает предъявленные обвинения. Вместе с женщиной по делу проходит еще несколько человек. Как пишет «Коммерсантъ», один из них — специалист структурного подразделения РЖД Алексей Демченко. Его защита также не согласна с обвинениями. Обоих фигурантов оставили под стражей до 25 декабря.

О том, что Житенко и Демченко могут состоять в запрещенной организации, правоохранителям стало известно от активиста, согласившегося с ними сотрудничать.

* «Артподготовка» — экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ.

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Комментарии
2
260785711
20 минут
Ключевое слово: посудомойка. Писатели отжигают.
281842379
2 минуты
Ну вот мы и перешли черту, за которой сажают не в результате преступных деяний, а по доносам отмороженных утырков. Подозреваю, что вся её "вина" заключается в том, что она просто когда-то какому-то опарышу не дала.
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