Лоси попали под машины у финской границы и в Старых Медушах. Медики спасают пятерых

В двух ДТП с лосями в течение четырёх часов в Ленобласти пострадали пять человек. Об этом 11 октября сообщает «Дорожный инспектор».
Аварии произошли в разных районах области, обе в тёмное время суток — вечером в среду, 9 октября. Первая — около 19:15 на 25-м километре подъезда к МАПП «Светогорск» (Выборгский район). Выбежавшего на дорогу лося сбил «Опель Корса» под управлением юноши 2007 года рождения (ему 16 или 17 лет). Водителя госпитализировали в удовлетворительном состоянии, а его 54-летнего пассажира — в тяжёлом состоянии.
Во втором ДТП, случившемся около 23:35 в деревне Старые Медуши Ломоносовского района, пострадали трое. 53-летний водитель и 38-летний пассажир — в удовлетворительном состоянии. 68-летняя пассажирка — в крайне тяжелом состоянии, у неё ушиб головного мозга, черепно-мозговая травма и другие травмы и повреждения разных частей тела.
Сейчас лоси особенно активны из-за гона — брачного периода, который продлится до середины октября. За последние пару недель было несколько серьёзных происшествий с сохатыми. Один лось погиб в Петербурге. В Омской области в начале октября в ДТП с лосем погибли сразу четыре человека.