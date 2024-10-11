Лоси попали под машины у финской границы и в Старых Медушах. Медики спасают пятерых



В двух ДТП с лосями в течение четырёх часов в Ленобласти пострадали пять человек. Об этом 11 октября сообщает «Дорожный инспектор».

Аварии произошли в разных районах области, обе в тёмное время суток — вечером в среду, 9 октября. Первая — около 19:15 на 25-м километре подъезда к МАПП «Светогорск» (Выборгский район). Выбежавшего на дорогу лося сбил «Опель Корса» под управлением юноши 2007 года рождения (ему 16 или 17 лет). Водителя госпитализировали в удовлетворительном состоянии, а его 54-летнего пассажира — в тяжёлом состоянии.