Илон Маск представил Cybercab

«Как вы могли видеть, я приехал сюда на роботакси. Думаю, нас ждет блестящее будущее», — сказал Маск.

Такой электромобиль полностью автономен, он в принципе не имеет механизмов управления для водителя. Его цена, по словам Маска, составит 30 тысяч долларов. Пассажиры такси будут платить 30–40 центов за одну милю поездки. Сейчас выпущено около 50 таких машин.