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Авто Илон Маск представил Cybercab

Илон Маск представил Cybercab

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8 комментариев

Владелец компании Tesla Илон Маск на студии Warner Bros. в Калифорнии представил роботизированное такси Cybercab.

«Как вы могли видеть, я приехал сюда на роботакси. Думаю, нас ждет блестящее будущее», — сказал Маск.

Такой электромобиль полностью автономен, он в принципе не имеет механизмов управления для водителя. Его цена, по словам Маска, составит 30 тысяч долларов. Пассажиры такси будут платить 30–40 центов за одну милю поездки. Сейчас выпущено около 50 таких машин.

Изначально Маск предполагал представить Cybercab в августе, но в середине лета объявил, что «Тесле» нужно время на доработку.

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Комментарии
8
Sonata
1 час
А мы вот Ладу Весту Ауру представляем!
Einmerck
46 минут
Cybercrab было бы круче)
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