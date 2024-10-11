Илон Маск представил Cybercab

Владелец компании Tesla Илон Маск на студии Warner Bros. в Калифорнии представил роботизированное такси Cybercab.
«Как вы могли видеть, я приехал сюда на роботакси. Думаю, нас ждет блестящее будущее», — сказал Маск.
Такой электромобиль полностью автономен, он в принципе не имеет механизмов управления для водителя. Его цена, по словам Маска, составит 30 тысяч долларов. Пассажиры такси будут платить 30–40 центов за одну милю поездки. Сейчас выпущено около 50 таких машин.
Изначально Маск предполагал представить Cybercab в августе, но в середине лета объявил, что «Тесле» нужно время на доработку.
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