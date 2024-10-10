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Общество Пушистый Бик провалился в колодец и терпеливо ждал спасателей в Лодейном Поле

Пушистый Бик провалился в колодец и терпеливо ждал спасателей в Лодейном Поле

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Нестандартную спасательную операцию провели 10 октября в Лодейнопольском районе Ленобласти. В ловушку угодила собака, сообщили в Аварийно-спасательной службе 47-го региона.

Несчастный случай произошел во время прогулки с животным на улице Талалихина на юге Лодейного Поля. Прибывшие на вызов спасатели обнаружили на дне колодца пса по кличке Бик.

Судя по опубликованным фото, четвероногий пленник испуганно смотрел наверх, поставив передние лапы на перекладину спущенной лестницы, ему оставалось только ждать. Сотрудники аккуратно подняли пса на поверхность и передали хозяйке.

Весной в Тосненском районе сотрудники Аварийно-спасательной службы Ленобласти выезжали на спасение из колодца утят. После успешной операции пернатых в полном составе передали маме-утке.

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