В Петербурге отреставрируют усадьбу «Жерновка». После в ней поселится детская музыкальная школа

В Петербурге на Ириновском проспекте, 9 планируется отреставрировать усадьбу «Жерновка», известную также как дача Безобразовых. Об этом 10 октября сообщила пресс-служба администрации Красногвардейского района.

В настоящее время ведется работа по передаче усадьбы из федеральной в городскую собственность, после чего здание будет передано в оперативное управление музыкальной школы.

«После завершения капитального ремонта усадьба станет новым домом для детской музыкальной школы №41 Красногвардейского района. Здесь будут сделаны учебные классы и концертные залы. Прилегающий парк планируем сделать общедоступным общественным пространством», — пояснил глава района Андрей Хорт.

Комитет по охране памятников в конце сентября 2023 года выдал задание на проведение работ по сохранению объекта культурного наследия.

Предполагается, что проведение государственной историко-культурной экспертиза, а также проектирование займут не менее года.

Усадьба «Жерновка» построена в 1790 году по проекту архитектора Джакомо Кваренги и является памятником федерального значения.

В XVIII–XIX веках усадьба была частным владением, хозяевами которого были Бутурлин, Соймонов, Жеребцов, Донауровы, Полторацкий, Голицына, Сиверс, Крамеры, Сухозанет, Безобразовы. По фамилии последних Жерновку также называют «Дача Безобразовых». После революции здесь располагался клуб для заводских рабочих, в 1923 году часть парковых земель отдали под пашню, для чего вырубили часть деревьев.

От оригинальной усадьбы остался только хозяйский дом, построенный в стиле классицизма с большими арочными окнами с четырехколонным портиком на южном и балконом на северном фасаде.