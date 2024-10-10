Трамп снова отказался от дебатов с Харрис

Кандидат в президенты США от Республиканской партии, бывший президент Дональд Трамп в своей соцсети Truth Social снова объявил, что не собирается участвовать в повторных дебатах со вторым кандидатом — вице-президентом Камалой Харрис.

«Я принял приглашение от Fox News участвовать в дебатах с Камалой 4 сентября, но она отказалась», — приводит РИА Новости слова Трампа 10 октября.

Харрис, по словам Трампа, открыто заявила, что полностью сохранила бы политику, а это делает дальнейшие дебаты бессмысленными. Значит, у ее предвыборного штаба нет новых идей, сказал Трамп.

«Сейчас слишком поздно для реванша. Голосование уже началось, и дебаты не изменят итогов», — добавил Трамп.

По его словам, первое, что делает проигравший, — требует реванша. Он подчеркнул, что, по данным опросов, лидирует сейчас в предвыборной гонке, и его отрыв особенно показательно растёт в ключевых колеблющихся штатах.