Вежливые люди: в США состоялись дебаты кандидатов в вице-президенты

В США вечером во вторник (по местному времени) состоялись дебаты кандидатов на пост вице-президента страны: республиканца Джей Ди Вэнса («напарника» Трампа) и демократа Тима Уолза (из команды Камалы Харрис). После состоявшихся ранее двух раундов президентских дебатов прения Вэнса-Уолза, как сообщает BBC News, были похожи на «вежливую и относительно сдержанную беседу» о проблемах, которые больше всего волнуют американских избирателей перед выборами 5 ноября.

Дебаты проходили в вещательном центре CBS в районе Адская кухня в Мидтауне на Манхэттене. Модераторами дебатов выступили ведущая и главный редактор «CBS Evening News» Нора О'Доннелл и модератор и главный корреспондент по международным вопросам «Face the Nation» Маргарет Бреннан. Это были первые и единственные вице-президентские дебаты в текущем избирательном цикле.

Вэнс и Уолз вступили в эти дебаты с разными навыками. Вэнс спорил с журналистами на телевидении в жарких перепалках. Уолз явно чувствовал себя как дома в предвыборной кампании, используя свой «народный стиль» в отличие от более отточенных политиков.

В начале этих дебатов, когда оба кандидата стояли за трибунами в телевизионной студии Нью-Йорка, Вэнс, казалось, чувствовал себя гораздо комфортнее. Его ответы были плавными и неуклонно соответствовали посылу, постоянно напоминая аудитории, что несмотря на все обещания вице-президента Камалы Харрис, демократы удерживали Белый дом последние три с половиной года.

«Если у Камалы Харрис такие замечательные планы по решению проблем среднего класса, то ей следует заняться этим сейчас», — сказал он.

Уолз, со своей стороны, казался нерешительным и неуверенным в первой теме, касающейся иранского ракетного удара по Израилю во вторник и того, поддержат ли кандидаты израильский превентивный удар по Ирану. Губернатор Миннесоты редко говорит о внешней политике, и его дискомфорт по этому вопросу был очевиден.

Демократ постепенно вникал в суть дебатов, и во время обмена мнениями с Вэнсом на тему иммиграции — сильной стороны республиканцев — оба выступили с хорошо продуманными сообщениями.

Вэнс отклонил обвинения в том, что он распространял ложные сведения о том, что иммигранты с Гаити крадут и едят домашних животных в Огайо.

«Больше всего меня беспокоят в Спрингфилде, штат Огайо, американские граждане, жизни которых были разрушены пограничной политикой Камалы Харрис», — сказал он.

Вэнс отметил, что нелегальная миграция обременяет городские ресурсы, приводит к росту цен и снижению заработной платы.

Уолз указал на противодействие Трампа предложенному в начале этого года двухпартийному иммиграционному законодательству.

«Я считаю, что сенатор Вэнс хочет решить эту проблему, но, поддерживая Дональда Трампа и не работая вместе над поиском решения, это становится предметом для разговоров, а когда это становится предметом для разговоров, как сейчас, мы лишаем других людей человеческих качеств и представляем их как злодеев».

Уолз указал на противодействие Трампа предложенному в начале этого года двухпартийному иммиграционному законодательству.

«Я считаю, что сенатор Вэнс хочет решить эту проблему, но, поддерживая Дональда Трампа и не работая вместе над поиском решения, это становится предметом для разговоров, а когда это становится предметом для разговоров, как сейчас, мы лишаем других людей человеческих качеств и представляем их как злодеев». указал на противодействие Трампа предложенному в начале этого года двухпартийному иммиграционному законодательству.

«Я считаю, что сенатор Вэнс хочет решить эту проблему, но, поддерживая Дональда Трампа и не работая вместе над поиском решения, это становится предметом для разговоров, а когда это становится предметом для разговоров, как сейчас, мы лишаем других людей человеческих качеств и представляем их как злодеев».

Когда речь зашла о правах на аборты — сфере, в которой, согласно опросам, сильны позиции демократов, — именно Вэнс занял оборонительную позицию, признав, что республиканцам нужно приложить больше усилий, чтобы завоевать доверие американских избирателей.

«Я хочу, чтобы мы, Республиканская партия, выступали за семью в полном смысле этого слова», — сказал он. «Я хочу, чтобы мы помогли матерям иметь детей. Мы можем сделать так много на фронте государственной политики, чтобы дать женщинам больше возможностей».

Уолц возразил, заявив, что взгляд демократов на аборты прост: «Мы за женщин. Мы за свободу делать свой собственный выбор».

Хотя Уолц был более категоричен в вопросе абортов, он отказался от своих нападок, когда речь зашла о контроле над оружием.

После того, как Вэнс заявил о важности усиления безопасности в школах, сделав двери и окна «крепче», Уолз заговорил о необходимости проверки биографических данных вместо того, чтобы поддержать призывы демократов запретить штурмовое оружие и ввести другие ограничения на огнестрельное оружие.

Будучи конгрессменом, Уолз регулярно голосовал за права на оружие и против многих мер по контролю над оружием, заслужив похвалу Национальной стрелковой ассоциации, выступающей за право на оружие. Во время дебатов он сказал, что его взгляды на контроль над оружием изменились после стрельбы в школе Сэнди-Хук в 2012 году, но некоторые демократы могут быть разочарованы тем, что он не оказал большего давления на Вэнса во вторник вечером.

За более чем 90 минут выступления на сцене CBS News двое мужчин потратили гораздо больше времени на нападки на своего напарника, чем друг на друга, пытаясь укрепить уязвимые места своих кампаний в период возобновившихся страхов перед региональной войной на Ближнем Востоке.

Уолз начал неуверенно, но набрал обороты, заговорив об абортах и ​​бунте в Капитолии. Однако спокойные, сосредоточенные на политике дебаты, в которых было мало политических выпадов, в конечном итоге, вероятно, пошли на пользу Вэнсу — изысканному оратору.Если Вэнс был выбран потому, что он наращивал политический вес на почве консервативного популизма Трампа, то во вторник вечером он также придал им вежливое и скромное выражение лица.

«Эти ребята делают много заявлений о том, что если Дональд Трамп станет президентом, то последуют все эти ужасные последствия», — сказал он. «Но на самом деле президентом был Дональд Трамп. Инфляция была низкой. Чистая заработная плата была выше».

Были моменты, когда кандидат от Республиканской партии возмущался несправедливой, по его мнению, проверкой фактов со стороны двух модераторов CBS, и в какой-то момент микрофоны обоих кандидатов были временно отключены. Но по большей части обмен мнениями на сцене был уравновешенным.

И было несколько моментов, когда двое мужчин приходили к согласию по некоторым вопросам — и говорили об этом. «Здесь много общего», — сказал Уолз ближе к концу вечера. Когда Уолз рассказал о том, что его 17-летний сын стал свидетелем стрельбы в общественном центре, Вэнс, казалось, был искренне обеспокоен. «Мне жаль, и я надеюсь, что с ним все в порядке», — сказал он. «Господи, помилуй, это ужасно».

Наиболее острые разногласия возникли ближе к концу дебатов по поводу неоднократных и ложных заявлений Трампа о том, что выборы 2020 года были у него украдены. Когда Вэнса спросили, проиграл ли Трамп последние президентские выборы, он уклонился от ответа и раскритиковал то, что он назвал цензурой Камалы Харрис. Уолз быстро отметил, что это был «убийственный неответ».

«Отрицать то, что произошло 6 января, когда американский президент или кто-либо другой впервые попытался отменить выборы, это нужно прекратить», — сказал он. «Это разрывает нашу страну на части».

Уолз в продолжение заявил, что единственная причина, по которой Майк Пенс, предыдущий вице-президент Трампа, не был на сцене, заключалась в том, что он подтвердил победу президента Джо Байдена. Вэнс не нашелся, что ответить на это, подчеркнув, что, помимо своего дружелюбного поведения и приятности, он не собирается отказываться от позиции Трампа.

Уолз и Вэнс также обсудили жилищную политику, экономику и изменение климата после урагана «Хелен», который опустошил несколько штатов и унес жизни не менее 160 человек. «Я уверен, что губернатор Уолз присоединится ко мне, сказав, что наши сердца с этими невинными людьми. Наши молитвы с ними», — сказал Вэнс.

Некоторые ключевые темы остались нерассмотренными модераторами и кандидатами. Вэнса не спросили об Украине, хотя он один из главных противников помощи США осажденной стране в Республиканской партии. Никто не говорил об уголовных делах Трампа, включая его осуждение по делу в Нью-Йорке, связанному с выплатой денег за молчание.

Зато Уолз и Вэнс признали некоторые свои ошибки и уязвимости. Вэнса попросили прокомментировать его прошлые резкие критические высказывания в адрес бывшего президента, в том числе однажды высказавшееся предположение, что Трамп станет «американским Гитлером». «Когда вы ошибаетесь и меняете свое мнение, вы должны быть честны с американским народом», — сказал он во вторник. Уолза стали настойчиво требовать от него опровергнуть его вводящее в заблуждение утверждение, которое на этой неделе расследовали Minnesota Public Radio и другие СМИ, о том, что он находился в Гонконге во время беспорядков, связанных с бойней на площади Тяньаньмэнь в 1989 году. Это часть более широкой серии неточностей, которую республиканцы надеются использовать в своих интересах. Столкнувшись с его неверными утверждениями о поездках в Китай много лет назад, Уолз защищался, говоря: «Я не был идеальным». На самом деле, он сказал: «Иногда я туповат». В конце концов он признал, что неправильно выразился о своей истории.

Помимо спорного обмена мнениями вокруг атаки на Капитолий, дебаты показали больше моментов позитивных эмоций, чем можно было ожидать. Уолз сказал, что ему «понравились сегодняшние дебаты, и я думаю, что здесь было много общего», прежде чем отметить, что он «сочувствует ошибкам в высказываниях, и я думаю, что я мог бы быть с сенатором».

«Я тоже, чувак», — ответил Вэнс.

В итоге Уолз получал слово на дебатах чуть чаще — он говорил 41 минуту против 39 у Вэнса, но Вэнс, проиграв последнюю часть дебатов, все же не выглядел радикалом и выступил лучше ожиданий избирателей.

До выборов президента США остается всего пять недель. Фаворитом гонки после победы на дебатах 10 сентября считается Камала Харрис: вероятность ее победы оценивается в 55–60%.