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Происшествия Иран запустил по Израилю сотни ракет. Что известно об атаке Тегерана

Иран запустил по Израилю сотни ракет. Что известно об атаке Тегерана

1 807
7 комментариев

Вечером 1 октября Иран запустил сотни ракет в сторону Израиля. На территории еврейского государства объявлена воздушная тревога, воют сирены. Местных жителей просят спрятаться в бомбоубежищах. «Фонтанка» собрала главное, что известно на данный момент.

Армия обороны Израиля ЦАХАЛ в 19:36 мск сообщила о нескольких ракетах в небе над страной. Была объявлена воздушная тревога, мирным жителям предписали укрыться в бомбоубежищах.

По сообщениям очевидцев и СМИ стало известно, что иранские ракеты прорвали израильское ПВО и попали в несколько целей. Прилеты были зафиксированы в том числе на севере Тель-Авива. Как сообщило издание The Jerusalem Post, по Израилю было выпущено более 500 ракет, запуски проходили минимум в три волны. В министерстве нацбезопасности страны заявили о 13 тысячах дежурящих спасательных отрядах.

В КСИР уже прокомментировали произошедшее, назвав атаку ответом на гибель лидера «Хезболлы» Хасана Насраллы. Миссия Ирана в ООН также заявила, что считает запуск ракет «законным ответом» на «террористические акты» Израиля и нарушение им суверенитета Исламской Республики.

Президент США Джо Байден уже отдал приказ оказать поддержку Израилю в защите от Ирана. Об этом сообщил официальный представитель Совета по национальной безопасности Белого дома Шон Саветт, пишет РИА Новости.

О жертвах и разрушениях не сообщалось. За несколько минут до атаки было известно о нападении группы вооруженных людей на мирных жителей Тель-Авива. По последней информации, погибло 8 человек.

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Комментарии
8
Сила в Правде!!
27 минут
сотри их джо в порошок хватит им небо коптить.
279495692
10 минут
Сейчас в Израиле 3 легкораненых. Иран запустил 181 баллистическую ракету. Погиб палестинец из Газы от осколка на территории Палестинской автономии. Я надеюсь Иран пожалеет
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