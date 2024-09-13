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Власть Дональд Трамп отказался от второго раунда дебатов с Камалой Харрис

Дональд Трамп отказался от второго раунда дебатов с Камалой Харрис

13 500
10 комментариев

Кандидат в президенты США от республикацев Дональд Трамп заявил об отказе от второго раунда дебатов с демократом вице-президентом Камалой Харрис, которая предложила провести еще одни дебаты «ради избирателей», сообщает ABC. «Третьих дебатов не будет», — написал Трамп в своей соцсети Truth Social.

На следующий день после первых дебатов, которые прошли 10 сентября, Трамп был согласен на второй раунд. Но 12 сентября отказался, пояснив, что для Харрис это была бы возможность улучшить позиции. «Когда боксер проигрывает бой, его первые слова: «Я хочу реванш»», — пояснил республиканец. Первые дебаты, по словам Трампа, выиграл он, хотя многие наблюдатели придерживаются противоположного мнения.

«Опросы ясно показывают, что во вторник вечером я выиграл дебаты у Камалы Харрис, леворадикального кандидата от демократов, и она немедленно призвала к проведению новых дебатов», — написал Трамп.

Первые дебаты Трамп провел с президентом Джо Байденом, который на тот момент был кандидатом от Демократической партии. Выступление 81-летнего Байдена сочли неудачным, и он 21 июля вышел из президентской гонки и предложил партии выдвинуть кандидатом Камалу Харрис.

Напомним, дебаты кандидатов в президенты США состоялись 10 сентября в Филадельфии. «Фонтанка» подробно рассказывала, как выступили кандидаты. Среди прочего Харрис и Трамп упоминали Россию, Владимира Путина и украинский конфликт. Американский предприниматель Илон Маск среди прочих высказался о дебатах. Он считает, что Харрис превзошла ожидания многих людей, однако Трамп, по его мнению, будет лучше как президент.

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Комментарии
10
BobCat2
13 сентября 2024, 10:00
Демократы красавцы: сначала собрали всю критику на старика Байдена, а потом быстро выпустили нового кандидата, на фоне которого уже Трамп выглядит чокнутым самовлюбленным стариком.
280896530
13 сентября 2024, 09:06
Рыжий сдулся.
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