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Общество Суд арестовал участника смертельного ДТП в Стрельне. В момент аварии он был пьян

Суд арестовал участника смертельного ДТП в Стрельне. В момент аварии он был пьян

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6 комментариев

Петродворцовый районный суд Санкт-Петербурга заключил под стражу до 7 декабря текущего года Алексея Чоботарского, обвиняемого в нарушении ПДД, повлекшем смерть двух человек (п. «а» части 6 статьи 264 УК РФ). Об этом 9 октября сообщила объединенная пресс-служба судов северной столицы.

ДТП произошло 7 октября около 18 часов 53 минут. Чоботарский, будучи пьяным, вел технически исправный BMW X5 по левой полосе движения проезжей части Санкт-Петербургского шоссе, в направлении от улицы Фронтовой в сторону улицы Гоголя в Стрельне. Приближаясь к нерегулируемому Т-образному перекрестку, который образован примыканием проезжей части улицы Львовской к Санкт-Петербургскому шоссе, он выехал на перекресток, где врезался в Volkswagen Polo под управлением водителя Ф., а после с автомобилем Nissan Note 1.6 AT Tekna под управлением водителя Т., двигавшимся в одном направлении с Volkswagen Polo. В результате столкновения водитель Ф. и пассажир его автомобиля получили травмы, от которых скончались на месте происшествия.

Так описывается происшествие в пресс-релизе суда. 8 октября Чоботарский был задержан в порядке ст. 91-92 УПК РФ, и в этот же день ему было предъявлено обвинение.

«Фонтанка» подробно разбирала ДТП при помощи видео с места аварии.

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Комментарии
6
AndrewBarsik
22 минуты
Удивительно - в пресс-релизе так называемого суда событие описано достаточно грамотно. Наверное переписали из документов ГАИ. Там парни потолковее и пообразованнее.
mary@
7 минут
Ну раз бмв, то все ясно...
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